Google Messages: Das Textfeld wächst – zeigt bei Bedarf bis zu zwölf Zeilen für Nachrichten (Teardown)

Die Messenger-App Google Messages wird in letzter Zeit immer häufiger mit Updates versorgt, um die Kommunikation für die Nutzer so komfortabel wie möglich zu gestalten. Jetzt zeigt sich die nächste Aktualisierung, die vor allem Freunden von längeren Texten sehr zugutekommen wird: Das Eingabefeld kann in einer kommenden Version bis auf die dreifache Höhe wachsen und damit viel mehr Raum für die gesamte Nachricht bieten.



Im Messenger-Alltag dürften viele Menschen eher kurze Nachrichten schreiben, denn immerhin wird eine textbasierte Konversation geführt, die auf eher zahlreichen und kurzen Nachrichten basiert. Manchmal soll es aber auch etwas ausführlicher sein und dann kommen die Messenger-Umgebungen schnell an ihre Grenzen – denn darauf sind sie eigentlich nicht ausgelegt. Das gilt auch bei Google Messages, das standardmäßig ein Eingabefeld in der Höhe von vier Textzeilen bietet.

Jetzt geht aus einem Teardown sowie nach der Aktivierung eines versteckten Schalters hervor, dass das Textfeld zukünftig deutlich in der Höhe wachsen und mehr Platz für lange Texte bieten kann. Wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt, ist die maximale Höhe deutlich größer und kann gemeinsam mit der Tastatur einen großen Teil der Displayfläche einnehmen. Von der eigentlichen Konversation bleibt dann nicht mehr viel übrig, aber das dürfte in den meisten Fällen während des Eintippens auch gar nicht notwendig sein.

Das Textfeld wächst bei Bedarf von vier Zeilen auf bis zu vier zwölf Zeilen – also die dreifache Höhe. Das geschieht natürlich nur bei Bedarf, wenn ein längerer Text eingegeben worden ist. Es muss also niemand befürchten, dass das die neue Standardhöhe für die Eingabe wäre. Sollten auch diese zwölf Zeilen nicht ausreichen, kommen die Nutzer um ein Scrollen nicht herum. Aber selbst bei einem höheren Limit wäre das nicht anders, denn irgendwann ist die Displayfläche des Smartphones eben ausgereizt.

Das neue Textfeld zeigt sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern und kann per verstecktem Schalter im Teardown-Verfahren aktiviert werden. Es ist daher anzunehmen, dass es schon sehr bald für alle Nutzer ausgerollt wird. Vermutlich werden das nur die wenigsten überhaupt bemerken. Aber wer es braucht, wird es sicherlich registrieren.

