Pixel 9a: Google kündigt Verkaufsstart des neuen Budget-Smartphones an – soll in zehn Tagen starten

Google hat vor gut zwei Wochen das Pixel 9a vorgestellt, das nach ursprünglicher Planung bereits Ende März im Handel bzw. auch in den Händen der frühen Käufer hätte sein sollen. Daraus ist bekanntlich nichts geworden, denn aufgrund eines Qualitätsproblems musste Google den Start spontan verschieben. Jetzt wurde verkündet, wann mit dem Verkaufsstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu rechnen ist.



Sowohl die Präsentation als auch die Vorbestellung und der Verkaufsstart waren lange Zeit im Voraus geplant, doch dann musste Google dennoch die Notbremse ziehen und den Pixel 9a Verkaufsstart absagen. Als Begründung gab man Qualitätsprobleme an, die in der ersten Meldung allerdings nicht näher beschrieben worden sind. Nicht nur der Verkaufsstart musste verschoben werden, sondern auch die Vorbestellung sowie die bereits ausgelieferten Smartphones zum Teil zurückgerufen werden.

Jetzt hat man bekannt gegeben, dass das Pixel 9a in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 14. April 2025 auf den Markt kommen wird – also Montag in eineinhalb Wochen. Einen Zeitraum für die Vorbestellung soll es wohl nicht geben und damit ist auch die Vorbesteller-Aktion mit dem kostenlosen Google TV Streamer vom Tisch, die wir eigentlich erwartet hätten. Zumindest ist das zu vermuten, denn detailliert hat sich Google dazu nicht geäußert. Wenn es allerdings schon jetzt ein Datum gibt, könnte man natürlich auch die Vorbestellungen öffnen. Warum man es nicht tut, bleibt ungewiss.

Der Verkaufsstart am 14. April gilt übrigens nur im DACH-Raum und einigen weiteren europäischen Ländern. In den USA wird das Smartphone schon am 10. April in den Handel kommen, in Japan – ausgerechnet dem Land mit dem höchsten Pixel-Marktanteil weltweit – wird sich der Verkaufsstart weiter verschieben. Es heißt nur „coming soon“. Aus einem international gleichzeitigen Start, wie ursprünglich vorgesehen, wird also beim Pixel 9a nichts werden. Somit dürften auch die Reviews zu unterschiedlichen Zeiten starten.

Was genau das Problem mit dem Pixel 9a gewesen ist, hat man weiterhin nicht ausgeführt. Es heißt jetzt lediglich, dass es Probleme mit einem „passiven Bauteil“ gegeben hat und man die betroffenen Geräte natürlich aus dem Kreislauf genommen hat. Bei heise spekuliert man, dass ein „passives Bauteil“ etwa ein Widerstand oder Kondensator sein könnte. Also nur ein Bauteil einer Komponente und nicht die grundlegende Funktion einer Komponente.

Letzte Aktualisierung am 2025-03-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[heise]