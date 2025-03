Pixel 9a: Googles Smartphone hat Qualitätsprobleme – Verkaufsstart verschiebt sich wohl um mehrere Wochen

Wie erwartet hat Google heute Nachmittag das Pixel 9a vorgestellt, das eigentlich direkt mit dem heutigen Tag in die Vorbestellungen und in der nächsten Woche in den Verkauf hätte gehen sollen. Das ist allerdings nicht der Fall, denn Google hat das Datum für den Verkaufsstart nicht näher spezifiziert – und jetzt wissen wir auch warum. Wie jetzt bestätigt wurde, gibt es wohl Qualitätsprobleme mit einer Komponente.



Das Datum der Präsentation des Google Pixel 9a stand dank einiger Leaks schon seit langer Zeit fest und nicht wenige interessierte Nutzer dürften wohl schon heute Nachmittag die Kreditkarte gezückt haben, um das Smartphone vorzubestellen. Doch daraus wurde erstmal nichts, denn statt das Smartphone am heutigen 19. März für die Vorbestellung freizugeben und einen Verkaufsstart für die nächste Woche anzukündigen, ist es jetzt nur „Verkaufsstart im April“.

Die erste Reaktion war bei vielen, dass man das Google-typisch einfach mal wieder schlecht getimet hat, aber das war nicht der Fall. Stattdessen hat das Unternehmen jetzt auf Nachfrage verkündet, dass man die Geräte erst einmal zurückhalten muss, weil es Informationen zu einem möglichen Qualitätsproblem gibt. Ganz konkret wird man nicht, sondern spricht lediglich von „Qualitätsproblem mit einer Komponente bei einer geringen Anzahl von Geräten“. Mehr Informationen gibt es zu diesem Punkt nicht.

Sollte es tatsächlich eine „geringe Anzahl von Geräten“ sein, was man oftmals als Formulierung verwendet, sollte es jetzt nur eine schnelle Prüfung sowie ein Aussortieren der Charge geben, sodass der Verkaufsstart zeitnah umgesetzt werden kann. Allerdings wurden die Smartphones auch schon an die Händler ausgeliefert, sodass diese ebenfalls aussortieren und gegebenenfalls zurücksenden müssen. Dafür wird man sich wohl ein bis zwei Wochen Zeit nehmen müssen.

Um welche Komponente es sich handelt, hat man nicht bekanntgegeben. Vielleicht liefert man diese Information zu einem späteren Zeitpunkt nach, aber erst einmal hält man es aufgrund der aktuellen Untersuchung unter Verschluss. Selbst frühe Tester haben das Smartphone bereits in Händen und vielleicht waren es auch diese, die das Qualitätsproblem bemerkt haben.

