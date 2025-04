Gemini Update: Das nächste Kapitel startet, Googles großes Risiko, Smart Glasses, Android Auto und mehr

Die erste halbe Gemini-Woche im April geht vorüber und war auch gleich zu Beginn wieder vollgepackt mit vielen Neuerungen, einigen großen Ankündigungen und Erwartungen sowie auch Leaks zu kommenden Produkten. Google will das zweite Gemini-Kapitel öffnen, Gemini noch breiter verfügbar machen, Android Auto und Smart Glasses stehen in den Startlöchern und mehr. Wir haben euch wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das Gemini-Team gönnt sich natürlich auch zum Start in den nächsten Monat keine Pause, ganz im Gegenteil. Denn in dieser Woche hat man einige weitere Schritte zum breiten Gemini-Angebot angekündigt, geht ins volle Risiko, befindet sich in den letzten Vorbereitungen für Android Auto, Smart Glasses und einiges mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google geht mit Gemini volles Risiko

Google setzt bei Gemini wirklich alles auf eine Karte. Denn man konzentriert sich nicht nur ganz extrem auf die Weiterentwicklung des KI-Modells, sondern integriert dieses auch in alle Produkte, verknüpft es mit Kernfunktionen und kennt kaum noch ein anderes Thema. Man nutzt seine Möglichkeiten vollständig aus, geht dabei aber auch volles Risiko. Gemini darf auf keinen Fall floppen, sonst hat das gesamte Unternehmen ein ernsthaftes Problem.

» Google geht für Gemini-Erfolg ins volle Risiko

Das sind die Gemini Smart Glasses

Wir zeigen euch die ersten Ausblicke auf die Gemini Smart Glasses, die vermutlich schon im nächsten Monate von Google und Samsung vorgestellt werden. Es gibt zwei völlig unterschiedliche Konzepte.

» Das sind die neuen Pixel Glass und Samsung Glass









Gemini 2.5 für alle Nutzer

Google öffnet das KI-Modell Gemini 2.5 Pro jetzt für alle Nutzer – und das nur wenige Tage nach dem Start, den man eigentlich rein exklusiv für Advanced-Abonnenten angekündigt hatte.

» Gemini 2.5 startet überraschend für alle Nutzer

Gemini Live in Android Auto

Gemini Live kommt in Kürze zu Android Auto. Jetzt gibt es immer mehr Hinweise auf einen sehr baldigen Start, denn Gemini ist bereits vorhanden und muss nur noch serverseitig freigeschaltet werden.

» Gemini-Icon ersetzt Google Assistant-Icon in Android Auto

» Google Gemini App startet für erste Android Auto-Nutzer

Gemini für Kinder kommt

Google startet eine Kinderversion von Gemini. Ein Teardown hat hervorgebracht, dass es schon sehr bald ein spezielles Gemini für Kids geben wird. Im Folgenden findet ihr alle Infos zum Funktionsumfang.

» Google bringt Gemini für Kinder

Gemini Live Astra startet für alle Smartphones

Gemini Live Astra wird nicht nur Pixel- und Samsung-exklusiv sein, sondern soll auf allen Smartphones starten.

» Google wird Gemini Live Astra für alle Smartphones anbieten

Das Gemini-Icon wächst

Das Gemini-Icon für Android ist deutlich in der Größe gewachsen und wurde heller gestaltet. Das Ziel ist klar: Mehr Klicks auf das Icon und somit eine erhöhte App-Nutzung.

» Google lässt das Gemini-Icon für Android wachsen

Gemini startet das zweite Kapitel

Google tauscht die Produktmanagerin von Gemini aus und startet nach eigenen Angaben das zweite Kapitel für das KI-Modell, das noch mehr hilfreiche Apps hervorbringen soll.

» Google öffnet das zweite Kapitel für Gemini + Wechsel an der Spitze









NotebookLM erhält Discover-Funktion

NotebookLM erhält eine neue Discover-Funktion, mit der Nutzer die Möglichkeit erhalten, die KI nach weiteren Informationen im Web suchen zu lassen. Der Upload oder die Verlinkung von eigenen Dokumenten ist dann nicht mehr notwendig. Sieht nach einer praktischen Neuerung aus, die den Einstieg erleichtern kann.

» NotebookLM startet Discover-Funktion – kein Upload mehr notwendig

Google Fotos startet als erste Gemini KI-App

Gemini setzt zukünftig auf eigene Apps und jetzt sehen wir zum ersten Mal, wie so etwas aussehen kann. Denn die Google Fotos-Erweiterung ist nun tiefer integriert, lässt sich direkt ansprechen und verhält sich erstmals wie eine Gemini-App. Das ist ein erster Blick darauf, wie die KI-Zukunft der Google-Anwendungen aussehen kann.

» Google Fotos wird zur ersten echten Gemini-App

