Google Messages: Weiterleiten von Nachrichten wird leichter – neuer Button für die Konversation kommt

In vielen kleinen Schritten wird die Messenger-App Google Messages mit neuen Features versorgt, die das Nutzungserlebnis verbessern und die Verwendung vereinfachen sollen. Jetzt steht das nächste Update vor der Tür, das sich im Rahmen eines Teardowns zeigt und das beliebte Weiterleiten von Inhalten beschleunigen soll. Dafür wird es einen neuen Weiterleiten-Button in der Konversation geben.



Die Weiterentwicklung von Google Messages sollte eigentlich keine große technische Herausforderung sein, aber dennoch lässt sich das Messages-Team viel Zeit und wird immer wieder vom großen Konkurrenten WhatsApp inspiriert – so auch in diesem Fall. Das Weiterleiten von empfangenen Inhalten an eine andere Person soll vereinfacht werden und zukünftig nicht mehr den Weg über das Kontextmenü benötigen. Stattdessen gibt es einen neuen Button neben jeder Nachricht.

Auf obigen Screenshots könnt ihr in der Mitte den neuen Weiterleiten-Pfeil neben der Nachricht sehen. Links daneben zum Vergleich die WhatsApp-Umsetzung. So wie beim großen Messenger-Konkurrenten soll ein Tap auf den Button die Liste der Kontakte öffnen, aus der der oder die Empfänger ausgewählt werden können. Die Weiterleitung sollte dann nach demselben Prinzip ablaufen wie das bisher der Fall gewesen ist, denn natürlich hatte Messages auch schon zuvor eine solche Funktion.

Aktuell ist es noch so, dass Nutzer die zur Weiterleitung ausgewählten Nachrichten gedrückt halten müssen und dann aus dem eingeblendeten Kontextmenü den Weiterleiten-Button antippen. Das ist kein riesiger Umweg, aber dauert gerade im schnellen Messenger-Alltag eben signifikant länger als der direkte Druck auf diesen Button. Die neue Variante ließ sich im Rahmen eines Teardowns bereits aktivieren und dürfte schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden.

» Google Messages: Google legt den Turbo ein – Bilder lassen sich jetzt signifikant schneller empfangen

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!