YouTube Music Recap: Musikalischer Rückblick wurde eingestellt; Google bestätigt Aus des Quartals-Rückblick

Googles Musikstreamingplattform YouTube Music lebt davon, den Nutzern immer wieder neue Inhalte zu empfehlen, aufbereitete Playlisten und vielleicht auch den einen oder anderen Rückblick anzubieten. Vielen Nutzern dürften daher die YouTube Music Recaps bekannt sein, mit denen das letzte musikalische Quartal zusammengefasst wurde. Jetzt hat man diese allerdings ohne Ankündigung eingestellt.



YouTube Music bietet nicht nur einmal pro Jahr den großen Jahresrückblick, sondern seit längerer Zeit auch einen vierteljährlichen Rückblick, der auf die vergangenen drei Monate zurückblickt. Die sogenannten YouTube Music Recaps. Darin befanden sich die meistgespielten Songs, die meistempfohlenen Titel und Titel mit anderen Signalen, die die Algorithmen ausgewählt haben. Wer gerne im Frühjahr auf den Winter und im Sommer auf das Frühjahr zurückgeblickt bzw. zurückgehört hat, konnte das gut nutzen.

Zuletzt gab es keine solchen Rückblicke mehr und jetzt hat YouTube Music auf Nachfrage unseres Lesers Julian bestätigt, dass es diese nicht mehr gibt. Auf Nachfrage, ob es diese Recaps noch gibt, heißt es nur „This function is currently no longer available“. Auf die zweite Nachfrage, warum diese Funktion eingestellt wurde, weiß der Support keine Antwort und meldet nur zurück, dass kein spezifischer Grund für die Einstellung des Features bekannt ist.

Es ist also keine Pause, sondern eine Einstellung. Wer die Recaps mochte, sollte daher nicht damit rechnen, dass diese wieder zurückkehren – zumindest nicht in der bekannten Form. Dennoch halte ich es für gut möglich, dass man eine ähnliche Funktion schon bald in anderer Form zurückbringen wird, sei es per fest integrierter Statistik-Funktion oder im Rahmen der Gemini-Integration „Ask Music“. Informationen in diese Richtung gibt es bisher allerdings noch nicht.

Wie erfolgreich diese Rückblicke gewesen sind, wurde bei YouTube Music nie signalisiert, sodass es sich natürlich auch um die typische Google-Einstellung einer Funktion handelt, die einfach von zu wenigen Nutzern verwendet wird.

