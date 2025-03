Pixel-Smartphones: Android 16 ermöglicht Nutzung des Fingerabdruckscanners bei ausgeschaltetem Display

Sehr viele Nutzer dürften ihr Smartphone per Fingerabdruckscanner entsperren, sodass dieses mit der richtigen Handbewegung direkt zur Benutzung freigegeben ist. Mit dem baldigen Start von Android 16 wird Google eine Optimierung vornehmen, die ein kleines Ärgernis bei dern Pixel-Smartphones behebt. Nach dem Update auf die kommende Version lässt sich der im Display integrierte Scanner auch dann nutzen, wenn das Display ausgeschaltet ist.



Das Entsperren des Smartphones per Fingerabdruckscanner gilt als ausreichend sicher, ist sehr bequem und durch die Positionierung des Scanners im Display auch leicht zu erreichen. Wer sein Smartphone allerdings auf dem Tisch liegend entsperren möchte, kann das bei den Pixel-Smartphones mit deaktiviertem AoD nicht in nur einem Schritt tun. Denn der in das Display integrierte Fingerabdruckscanner funktioniert nur dann, wenn das Display eingeschaltet ist.

Jetzt zeigt sich ab der dritten Android 16 Beta eine Änderung dieses Verhaltens, das so mancher Nutzer begrüßen dürfte. Denn nach dem Update wird der Sensor trotz ausgeschaltetem Display im Standby bleiben und nutzbar sein. Statt dem bisherigen Ablauf, das Display einschalten und den Sensor nutzen, lässt sich die Autorisierung nun direkt verwenden und im Zuge dessen das Display automatisch einschalten. Im obigen Video könnt ihr das sehen.

Diese Neuerung mag für viele Nutzer nur ein kleiner Schritt sein, weil sie das Smartphone vielleicht ohnehin vorher auf den unterschiedlichsten Wegen einschalten oder gar keinen am Tisch liegenden Scan durchführen, aber für andere wird es ein Komfortgewinn werden. Wer auf das Update auf Android 16 nicht mehr warten möchte, kann entweder die aktuelle Beta installieren oder wahlweise das Always-on-Display aktivieren.

