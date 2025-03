Pixel 10-Smartphones: Die erste Generation ohne neues Design – Google setzt wohl andere Prioritäten (Leak)

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die vor wenigen Tagen erstmals mit einem ganzen Schwung von Renderbildern geleakt worden sind. Diese haben uns einen ersten Blick auf die kommenden Smartphones ermöglicht, wobei das in diesem Jahr nicht unbedingt Begeisterung, sondern eher Enttäuschung ausgelöst haben dürfte. Denn in dieser Generation gibt es einen Design-Stillstand, der nicht bei allen Nutzern gut ankommt.



In diesem Sommer steht für Google ein Meilenstein an, denn im August wird bereits die zehnte Pixel-Generation erscheinen – sozusagen die Pixel X. Mittlerweile ist allerdings bekannt, dass man dieses Jubiläum zumindest den Geräten nicht anmerken wird, denn man wird weder eine neue Namensgebung einführen, noch das Design in irgendeiner Form weiterentwickeln oder gar revolutionieren. Natürlich kann man das Rad nicht in jedem Jahr neu erfinden, aber gerade für die zehnte Generation hätten sich viele Nutzer sicherlich eine Art von Fortschritt gewünscht.

Bisher hat sich jedes Pixel-Smartphones auch rein äußerlich von seinem Vorgänger abgehoben, mal mit mehr und mal weniger größeren Änderungen. Dass man ausgerechnet bei den Pixel 10-Geräten eine Pause einlegt, ist daher unerwartet. Denn die Erwartungen waren nicht nur wegen der Versionsnummer hoch, sondern auch aufgrund des Pixel 9a, das plötzlich auf eine Kameraleiste verzichten konnte und so zumindest eine Kamera-Revolution suggerierte. Die wird es aber nicht geben.

Man kann jetzt darüber streiten, ob dieser Design-Stillstand positiv oder negativ zu bewerten. Negativ natürlich im Sinne der Erwartungen der Nutzer. Positiv hingegen, weil man das mit den Pixel 9-Smartphones eingeführte Design möglicherweise als perfekt betrachtet und dieses weiter etablieren möchte. Änderungen nur um der Änderungen-Willen muss es nicht geben. Wenn man das Ziel erreicht hat, kann man auch mal dabei bleiben. Das beweist Apple seit Jahren und knackt dennoch immer wieder die iPhone-Verkaufsrekorde.









Große Erwartungen unter der Haube

Dennoch sind die Erwartungen an die Pixel 10-Smartphones hoch. Der Design-Stillstand könnte dabei auch positiv bewertet werden, denn vielleicht konzentriert sich das Team stattdessen auf die inneren Werte und bringt diese umso mehr voran. Allen voran steht der Wechsel beim Tensor-SoC an, der in diesem Jahr erstmals nicht aus dem Hause Samsung stammt. Stattdessen lässt Google diesen bei TSMC fertigen und übernimmt deutlich mehr Kontrolle über das gesamte Chipdesign. Das schafft Raum für Optimierungen. Ebenfalls wie bei Apple.

Aber auch auf der Software-Seite erwarten wir größere Sprünge. Hat man schon die Pixel 9-Geräte als KI-Smartphones beworben, wird das bei den Pixel 10-Smartphones sicherlich noch einen ganzen Schritt weitergehen. Denn ohne KI, ohne Gemini, geht bei Google gar nichts mehr. Der erwartete Start von Pixel Sense als persönlicher Assistent auf dem Smartphone lässt die Erwartungen wieder ansteigen. Wird das Smartphone endlich wieder richtig smart, nachdem es über viele Jahre im gesamten Markt kaum nennenswerte Weiterentwicklungen gegeben hat?

Das größte Problem der Pixel 10-Smartphones sind vielleicht die Pixel 9-Smartphones. Denn mit diesen gab es größere Schritte, die man sich vielleicht auch für die nächste Generation hätte aufsparen können. Selbst der TSMC-Tensor sollte laut damaligen Planungen schon mit den Pixel 9-Smartphones starten. Also was ist an Highlights für die Pixel 10-Geräte geplant? Die Datenlage ist noch viel zu dünn, um irgendeine Form der Einschätzung zu den Pixel 10-Smartphones abzugeben. Aber Google täte sicherlich gut daran, einige größere Schritte zu gehen und eine Generation zu schaffen, die die Nutzer begeistert.

