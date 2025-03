Pixel 9a: Verkaufsstart wird zum Fiasko – warum hat Google die Präsentation nicht verschoben? (Meinung)

Google hat am Mittwoch das Pixel 9a vorgestellt, das als Budget-Ableger der neunten Generation lange erwartet wurde und zumindest in puncto Ausstattung und Design die Erwartungen wohl voll erfüllen konnte. Doch damit enden die positiven Nachrichten leider schon wieder, denn ein Qualitätsproblem bremst das Smartphone aus und verzögert den Verkaufsstart. Das hätte Google sicherlich anders handhaben können.



Schon seit Wochen waren alle Informationen zum Pixel 9a bekannt und es hat wohl kaum Jemanden überrascht, dass alle Spezifikationen, alle Bilder, alle Leistungen und sonstigen Informationen praktisch nur noch durch Googles Blogpost bestätigt werden mussten. Zwei Informationen haben sich allerdings als inkorrekt erwiesen, wobei man in einem Punkt den Leakern die „schuld“ geben muss und im anderen vielleicht auch Googles unflexiblen Strategen.

Das Smartphone kostet 50 Euro mehr als erwartet, obwohl gleich mehrere europäische Leaker von einem Verkaufspreis von 499 Euro ausgingen. Entweder haben sie sich geirrt, wobei diese sich normalerweise keine Informationen aus den Fingern saugen, oder Google hat den Verkaufspreis Last-Minute doch noch erhöht. Aber sei es drum, wer vom Smartphone begeistert ist, wird seine Kaufentscheidung sicherlich nicht von den 50 Euro abhängig machen.

Der zweite Irrtum wiegt da schon etwas schwerer, ist allerdings spontan entstanden und hätte von Google leicht umschifft werden können. Die Rede ist vom Verkaufsstart, den wir für „eine Woche nach der Präsentation“ – den 26. März – erwartet hätten. Doch das Smartphone wird nächsten Mittwoch nicht in den Regalen der Händler liegen, denn auf Nachfrage hat Google mitgeteilt, dass es Qualitätsprobleme mit dem Pixel 9a gibt und man den Verkaufsstart daher bis in den April verschieben muss.









Google verschiebt Pixel 9a-Verkaufsstart

Die Qualitätsprobleme dürften in letzter Sekunde bei Google bekannt geworden sein, denn das Pixel 9a war schon an viele Händler und auch frühe Tester ausgeliefert worden. Das kann passieren, es muss auch nicht die Schuld bei Google liegen. Viel mehr ist der verschobene Verkaufsstart ein Zeichen eines guten Qualitätsmanagements. Doch sowohl die Verschiebung als auch das in den nächsten Wochen mit dem Smartphone in Verbindung stehende Schlagwort „Qualitätsproblem“ sind Gift für die Verkaufszahlen. Ein signifikanter Anteil der Pixel-Verkäufe geschieht in den ersten Wochen, zum Zeitpunkt der größten medialen Aufmerksamkeit. Diese Phase verliert das Pixel 9a nun vollständig, inklusive der Böse-Wort-Bremse.

Das hätte Google besser lösen können

Für die Probleme kann keiner (=Google) etwas, aber man hätte sicherlich anders damit umgehen können. Wieso hat man das Smartphone am Mittwoch vorgestellt? Es gab keinerlei Event und das Datum wurde abseits von Leaks niemals offiziell genannt. Es wäre daher ein Leichtes gewesen, den Blogpost bzw. die Pressemitteilung mit der Ankündigung einfach ebenfalls um einige Wochen zu verschieben. Der eine oder andere Interesse hätte sich vielleicht gefragt, wo das Smartphone bleibt, aber damit hätte man auch die mediale Aufmerksamkeit verschieben können.

Und wenn man die Ankündigung schon nicht verschieben konnte, dann hätte man wenigstens dennoch die Vorbestellungen öffnen können. Dann müssen die Nutzer eben nicht eine Woche warten, sondern vier Wochen. Wird das von Anfang an transparent kommuniziert, wird das nur die wenigsten vom Kauf abhalten. Stattdessen sind wir jetzt in einem Vakuum zwischen Ankündigung und Verkaufsstart, das dem Smartphone alles andere als guttun wird. Das hätte man besser lösen können…

