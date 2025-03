Google Assistant: Zahlreiche Funktionen werden jetzt eingestellt – Übergang zu Gemini wird holprig (Liste)

Vor wenigen Tagen hat Google endlich offiziell gemacht, was vielen Beobachtern schon seit langer Zeit klar gewesen ist: Der Google Assistant wird eingestellt und dessen Agenden vollständig durch Gemini ersetzt. Die Vorbereitungen für diesen Übergang laufen seit langer Zeit, dennoch dürften die nächsten Monate für viele Nutzer mehr als holprig werden. Denn schon jetzt gehen viele Funktionen verloren.



Es muss den meisten Nutzern längst klar gewesen sein, dass der Google Assistant keine lange Zukunft mehr vor sich hat. Denn die Weiterentwicklung stockte seit vielen Monaten, alle Augen lagen auf Gemini und wer nicht aufgepasst hat, hat den Assistant praktisch versehentlich schon selbst durch Gemini ersetzt. Schon seit dem Start von Gemini unter Android arbeitet Google am Übergang, denn der neue KI-ChatBot hatte sich für lokale und personalisierte Funktionen anfänglich auf den Assistant gestützt.

Jetzt kann Gemini viele Funktionen selbst durchführen und benötigt den Google Assistant nicht mehr, wie ich schon zu Beginn des Jahres hier im Blog bemerkte. Doch trotz langer Vorbereitung wird Google den Übergang nicht ohne stolpern durchführen – warum auch immer – und schon jetzt einen ganzen Schwung an Funktionen einstellen. In der Auflistung am Ende dieses Artikels könnt ihr sehen, welche Funktionen sich schon in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten verabschieden werden. Ziehen wir einmal die Faktenfragen ab, die nun zu Gemini gehören, bleibt da eigentlich nicht mehr viel vom Assistant übrig.

Der Google Assistant wird die Nutzer informieren, wenn sie eine dieser Funktionen nutzen, die in Kürze nicht mehr unterstützt werden. Allerdings ist es so, dass Gemini selbst ebenfalls noch nicht alle dieser Möglichkeiten unterstützt, sodass einige Funktionen wohl temporär einfach nicht zur Verfügung stehen. Am Smartphone ist das ein Komfortverlust, bei reiner Sprachsteuerung wie etwa am Smart Speaker ist das sehr ärgerlich und sorgt dafür, dass das Gerät plötzlich weniger Funktionen bietet.

Warum Google auch diesmal keinen reibungslosen Übergang hinbekommt, obwohl man lange Vorbereitungszeit hatte und sogar die Hey Gemini / Hey-Google Aktivierungswörter separiert, lässt sich von Außen nicht beantworten. Doch was wir aus der Vergangenheit gelernt haben: Je holpriger der Übergang, desto besser wird nachher das Endprodukt. Hoffen wir, dass das bei Gemini ebenfalls der Fall ist, das uns von Google noch sehr lange Zeit an allen denkbaren Stellen aufs Auge gedrückt wird.









Diese Google Assistant-Funktionen werden eingestellt

Musik- oder Radiowecker lassen sich auf Geräten mit integriertem Google Assistant nicht mehr stellen oder verwenden. Sie können benutzerdefinierte Abläufe mit einem ähnlichen Verhalten erstellen oder einen Standardalarm verwenden.

Das Kochbuch lässt sich nicht mehr aufrufen oder verwalten, Rezepte können nicht mehr von Gerät zu Gerät übertragen werden, Rezeptvideos können nicht mehr abgespielt werden und Rezepte lassen sich nicht mehr Schritt für Schritt anzeigen. Sie können Google Assistant nutzen, um im Web und auf YouTube nach Rezepten zu suchen.

Stoppuhren lassen sich nicht mehr auf Smart Displays und intelligenten Lautsprechern verwalten. Sie können weiterhin Timer und Wecker stellen.

Sie können per Sprachbefehl keine Geräte mehr anrufen und keine Nachrichten mehr an alle in Ihrer Google-Familiengruppe senden. Sie können jedoch weiterhin eine Nachricht an alle Geräte in Ihrem Zuhause senden.

E-Mails, Video- oder Sprachnachrichten lassen sich nicht mehr per Sprachbefehl senden. Sie können jedoch weiterhin Anrufe starten und SMS senden.

In Google Kalender lassen sich keine Termine mehr per Sprachbefehl ändern. Sie können jedoch weiterhin neue Termine planen.

In Google Maps können über den App Launcher im Google Assistant-Fahrmodus keine Nachrichten mehr gelesen oder gesendet und keine Anrufe mehr gestartet oder Medien gesteuert werden. Sie können die Sprachsteuerung in Google Maps aber weiterhin auf die gleiche Weise verwenden.

Zuvor geplante Familien-Benachrichtigungen lassen sich nicht mehr anhören oder ändern. Sie können jedoch einen benutzerdefinierten Ablauf mit einem ähnlichen Verhalten erstellen.

Die Meditation mit Calm lässt sich nicht mehr aufrufen. Sie können jedoch weiterhin bei Medienanbietern wie YouTube nach Meditationsoptionen fragen.

Die Sprachsteuerung für Aktivitäten ist auf Fitbit Sense- und Versa 3-Geräten nicht mehr verfügbar. Zum Starten, Stoppen, Pausieren und Fortsetzen von Aktivitäten müssen Sie jetzt die Tasten auf Ihrem Gerät verwenden. Auf Google Pixel Watches können Sie jedoch weiterhin Aktivitäten per Sprachbefehl steuern.

Schlafanalysen sind nur auf Smart Displays von Google verfügbar. Sie können jedoch weiterhin auf Smart Clocks von Drittanbietern per Sprachbefehl nach Details zu Ihrem Schlafverhalten fragen.

Bei Anrufen über Lautsprecher und Smart Displays wird nur dann eine Anrufer-ID angezeigt, wenn Sie Duo verwenden.

Die geschätzte Zeit für den Weg zur Arbeit lässt sich auf Smart Displays nicht mehr anzeigen. Sie können jedoch weiterhin per Sprachbefehl nach Pendelzeiten fragen und Routen berechnen lassen.

Persönliche Reisepläne lassen sich nicht mehr per Sprachbefehl abrufen. Sie können jedoch weiterhin nach dem Flugstatus fragen.

Sie können nicht mehr nach Informationen zu Ihren Kontakten fragen. Sie können jedoch weiterhin Ihre Kontakte anrufen.

Aufforderungen per Sprachbefehl zu bestimmten Aktionen sind nicht mehr möglich, z. B. eine Zahlung zu senden, eine Reservierung vorzunehmen oder einen Beitrag in den sozialen Medien zu posten. Sie können Assistant jedoch weiterhin bitten, Ihre installierten Apps zu öffnen.

