Gemini Update: Viele neue Gemini-Apps, Assistant wird eingestellt, Gemini Live vor dem Start, Späße und mehr

Die nächste Gemini-Woche im März geht zu Ende und war auch diesmal wieder vollgepackt mit Neuerungen, Ankündigungen, Leaks und auch Neustarts rund um das KI-Modell und den gleichnamigen ChatBot. Der breite Start von Gemini Live steht bevor, der Assistant wird begraben, neue Apps starten und mehr. Wir haben euch wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das Gemini-Team gönnt sich keine Pause und hat auch in den letzten sieben Tagen wieder sehr viele Neuerungen ausgerollt oder angekündigt. So gibt es die neuen Gemini-Apps, neue Integrationen, viele neue Funktionen, den Assistant-Ersatz sowie Gemini Live. Hier findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google Assistant wird eingestellt

Endlich wurde es offiziell gemacht, was wir ohnehin schon seit langer Zeit wissen: Der Google Assistant wird noch in diesem Jahr eingestellt und auf allen Plattformen durch die Gemini-KI ersetzt. Viele Schritte dieses Übergangs sind bereits getan worden und demnächst will sich Google dazu äußern, wie es weitergehen soll. Der Google Assistant wird sehr schnell in der Versenkung verschwinden.

» Google Assistant wird eingestellt und durch Gemini ersetzt

Gemini Live ersetzt Google Assistant in Android Auto

Eine Plattform, auf der der Google Assistant eine sehr große Rolle spielt, ist Android Auto. Aber auch hier wird der Assistant schon bald verdrängt und durch Gemini sowie Gemini Live ersetzt werden. Auf zahlreichen Screenshots zeigt sich Gemini Live für das Infotainment-Display schon jetzt und gibt viele Infos zu dem preis, wie das Ganze funktionieren wird.

Google startet mit Gemini-Apps

Die Gemini-Erweiterungen heißen jetzt Gemini-Apps und dürften damit einen ganz neuen Ansatz bekommen, der sich durch diesen Übergang bereits zeigt. Für Google könnte das eine große Wette auf den App-Nachfolger sein.

» Google startet große Wette mit den Gemini-Apps

Gemini Robotics kommt

Gemini kommt in der realen Welt bzw. der physischen Welt an. Google hat erstmals die Gemini-Roboter gezeigt, die von der KI gesteuert werden. Die technischen Möglichkeiten sind damit kaum noch begrenzt und es zeigt sich, dass Gemini längst nicht nur in der digitalen Welt bleiben soll.

» Das sind die ersten Roboter von Gemini Robotics

Hat das Gemini-Team keine Ideen mehr?

Das Gemini-Team steht unter massivem Zugzwang, trotz aller Updates in jeder Woche. Das führt mittlerweile auch dazu, dass Gemini an Stellen integriert wird, an denen es fast schon absurd ist. Gehört wahrscheinlich dazu, wird von uns im folgenden verlinkten Artikel einmal zusammengefasst.

» Absurde Gemini-Integrationen – hat Google keine Ideen mehr?

Starke Gemini-Personalisierung kommt

Gemini kann bei vielen Nutzern jetzt auf den Google-Suchverlauf zugreifen und erhält damit viele Informationen zu den Interessen des Nutzers. Das soll nur für einzelne Anfragen geschehen und auch nur dann, wenn es sinnvoll ist.

» Gemini erhält Personalisierung auf Basis des Google-Suchverlauf

Gemini Live erhält mehr Platz

Gemini Live steht kurz vor dem Start und bereitet diesen nun auch auf dem Smartphone vor: Die Oberfläche wurde ein weiteres Mal überarbeitet und bietet den medialen Inhalten jetzt noch mehr Platz.

Gemini Canvas startet

Gemini startet mit Canvas ein neues Produkt, das den Nutzern eine Textverarbeitung mit KI-Unterstützung bietet. Gemini unterstützt sowohl beim Verfassen neuer Inhalte als auch bei der Bearbeitung und Optimierung bereits bestehender Textinhalte.

» Gemini erhält neue Canvas-Oberfläche zur Textverarbeitung

Gemini startet für alle Nutzer

Gemini kann jetzt auch ohne Google-Konto genutzt werden. Bisher war dafür zwanghaft ein Login mit Google-Konto notwendig, doch seit dieser Woche können auch anonyme Nutzer die Dienst des KI-ChatBot in Anspruch nehmen.

» Gemini ist jetzt auch ohne Google-Konto nutzbar

Gemini erhält Audio Overview-Funktion

Gemini schnappt sich die Podcast-Funktion von NotebookLM und integriert diese als Audio Overview in das eigene Produkt. Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, aus den hochgeladenen Dokumenten eine Unterhaltung zu schaffen.

» Gemini erstellt jetzt Audio-Podcasts aus Dokumenten

Gemini ersetzt Google Assistant in ChromeOS

Keine Überraschung, aber jetzt erstmals offiziell angekündigt: Gemini wird den Google Assistant auch in ChromeOS ersetzen. Auf ersten Screenshots ist die neue Integration bereits zu sehen.

» Gemini startet als Google Assistant-Ersatz in ChromeOS

Gemini-Button in GMail wird verschoben

Gemini verschiebt den Button für die Integration der eigenen Dienste in der GMail-App für Android. Dieser tauscht nun wieder den Platz mit dem Kontomenü.

NotebookLM erhält neue Mind Maps-Funktion

NotebookLM erhält eine neue Funktion, mit der die Nutzer eine Mind Map erstellen können. Das hilft dabei, Informationen aus großen Dokumenten leichter zu überblicken, eine Struktur zu schaffen, einzelne Informationen zu verknüpfen und das Ganze grafisch darzustellen.

» Googles NotebookLM erhält neue Mind Maps-Funktion

Kann Gemini die Uhr nicht lesen?

Ein kleines Kuriosum, das wohl nicht nur Gemini betrifft: Die KI-Modelle tun sich schwer damit, eine analoge Uhr zu lesen. In meinem Testlauf sah das zwar etwas besser aus, aber dennoch scheint das eine Schwachstelle zu sein, an der die Entwickler noch arbeiten sollten.

» Gemini tut sich schwer mit dem Lesen der Uhr

