GMail & Gemini: Integration wird überarbeitet – Buttons in der Android-App werden verschoben (Screenshots)

So wie in vielen Google-Apps ist der KI-ChatBot Gemini seit einiger Zeit auch in GMail integriert und soll den Nutzern die Möglichkeit geben, per KI mit ihren E-Mails zu interagieren. Allerdings hat man sich bei der Positionierung für den Aufruf-Button für eine eher ungünstige Stelle entschieden. Dieser Fehler wird nun revidiert und der Platz mit einem zweiten wichtigen Icon getauscht.



Vor einiger Zeit hat die Android-App von GMail einen Gemini-Button erhalten, mit dem sich der KI-ChatBot direkt innerhalb der Mail-App aufrufen lässt. Der Button wurde an eine recht prominente Stelle positioniert, die von den Nutzern leicht erreichbar ist: Am rechten Bildschirmrand neben der Suchleiste. Leider befand sich dort schon der Account-Wechsler, sodass dieser um eine Position nach links rutschen musste. Auf dem linken Screenshot seht ihr die aktuelle Variante.

Jetzt hat man sich für ein Update entschieden, das sich aktuell im Testlauf befindet und auf dem rechten Screenshot zu sehen ist. Wie ihr sehen könnt, tauschen die beiden Buttons ihre Position, wobei es auch eine kleine strukturelle Änderung gibt. Das Konto-Icon wandert wieder an den rechten Rand und der Gemini-Button links daneben. Doch Gemini wandert nicht in die Suchleiste, so wie es beim Kontowechsel der Fall war, sondern bleibt eigenständig zwischen diesen beiden Elementen.

Man könnte es im ersten Moment für eine wenig relevante grafische Änderung halten, aber das ist es nicht. Denn das Kontomenü befindet sich bei praktisch allen Google-Apps oben rechts und wird häufig dazu benötigt, um das aktiv genutzte Konto zu wechseln, Einstellungen vorzunehmen oder sonstige Optionen aufzurufen. Dadurch hat sich das bekannte Muskelgedächtnis gebildet, das bei GMail plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Viele Nutzer dürften wohl eher versehentlich Gemini aufgerufen haben, ohne den KI-ChatBot wirklich nutzen zu wollen.

Aktuell ist das neue Design nur ein Testlauf, doch es ist zu erwarten, dass man diese Änderung schon bald für alle Android-Nutzer ausrollen wird.

» GMail & Google Kalender: Gemini kann jetzt Termine aus E-Mails in den Kalender übertragen; kuriose Umsetzung

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!