GMail & Google Kalender: Gemini kann jetzt Termine aus E-Mails in den Kalender übertragen; kuriose Umsetzung

Viele Nutzer von GMail werden die zusätzlichen Möglichkeiten schätzen, die die App auf Basis der Inhalte einer E-Mail bietet – das gilt vor allem für organisatorische Dinge. Jetzt wurde eine neue Integration des Google Kalender angekündigt, mit der sich Termine aus E-Mails direkt als Termin ablegen lassen. Eine fast schon kuriose Umsetzung, die es vor längerer Zeit schon einmal gegeben hat.



Viele Google-Produkte sind untereinander verbunden, wobei die Integration des Google Kalender in GMail schon eine lange Tradition hatte. Doch irgendwann wurde diese Brücke plötzlich entfernt und jetzt kehrt sie in neuer Form wieder zurück. Ab sofort haben alle GMail-Nutzer wieder die Möglichkeit, einen in einer E-Mail erwähnten Termin bzw. ein Datum direkt in den Google Kalender einzufügen. Dazu gibt es einen neuen Button zwischen Titel und Inhalt der E-Mail.

Doch der Termin wird nicht mit einem Klick hinzugefügt und die Geschichte ist dann erledigt, sondern es öffnet sich eine Seitenleiste mit dem Gemini-ChatBot. Der Termin wird nicht direkt von GMail an den Kalender weitergeleitet, sondern erst über die Gemini-Brücke in den Kalender gebracht. Ein rein praktisch gesehen unnötiger Zwischenschritt, der für Googles Gemini-Ambitionen aber sicherlich Bedeutung hat. Der erstellte Termin kann aus Gemini heraus bearbeitet oder auch wieder gelöscht werden.

Nach dem Hinzufügen bleibt die Gemini-Seitenleiste geöffnet und Nutzer können eine Konversation mit dem KI-ChatBot führen. Möchten sie dies nicht, muss die Seitenleiste wieder geschlossen werden. Und so hat man aus einer ursprünglich sehr simplen Funktion leider einen größeren Prozess gemacht, der mehrere Schritte benötigt. Sollte diese Funktion nicht bald massiv aufgewertet werden, dürften viele Nutzer eher die simple Umsetzung der Vergangenheit vermissen.

Die neue Integration wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt.

» Google Kalender & Gemini: Neue Seitenleiste bringt den KI-ChatBot in den Kalender – Test mit Workspace Labs

[Google Workspace Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!