GMail: Google will die SMS durch QR-Codes ersetzen – neuer Weg zur Nutzerverifizierung kommt in Kürze

Google setzt bei GMail seit jeher auf moderne Technologien und hat immer wieder kleine Revolutionen in den E-Mail-Verkehr gebracht, doch an einer Stelle setzt man auf einen Klassiker, der gefühlt ähnlich alt wie die E-Mail ist: Nämlich die SMS zur Kontoverifizierung. Jetzt hat man angekündigt, sich von den SMS zu verabschieden und stattdessen auf einen QR-Code setzen zu wollen.



Google setzt bei GMail auf eine Bestätigung in zwei Schritten, um Nutzer zu verifizieren. Dazu war bisher die Eingabe der Handynummer erforderlich, an die ein Code per SMS gesendet wird, der wiederum im Browser eingegeben werden muss. Diesen Schritt geht man bis heute, doch laut einer offiziellen Ankündigung will man sich von diesem Weg „in naher Zukunft“ verabschieden. Nutzer sollen also keine SMS mehr benötigen und vielleicht auch nicht ihre Mobiltelefonnummer angeben müssen.

Statt den per SMS empfangenen Code eingeben zu müssen, sollen Nutzer einen eingeblendeten QR-Code scannen. Der Aufruf des darin enthaltenen Links führt sofort zur Verifizierung, so wie man das von einigen anderen Produkten und Abläufen kennt. Wer das Smartphone griffbereit hat und das eine oder andere Mal mit QR-Codes hantiert, wird diesen Weg vielleicht schneller gehen können als die vorherige SMS-Methode. Ein echter Zeitgewinn ist das aber dennoch nicht, und darum geht es wohl auch gar nicht.

Google geht es wohl darum, sich einerseits von der SMS zu verabschieden und auf der anderen Seite um eine erhöhte Sicherheit, denn das Abfangen von SMS soll wohl ein echtes Problem sein, das man mit dieser Änderung adressieren möchte. Das gilt sicherlich nicht für alle Regionen und Nutzergruppen, sodass es vermutlich noch weitere Gründe für diese geplante Umstellung gibt, die man zunächst noch nicht mitteilt. Übrigens ebenso wenig wie das geplante Datum der Umstellung.

Gut möglich, dass so mancher Nutzer nach der Umstellung erst einmal suchen muss, wie sich ein QR-Code überhaupt mit ihrem Smartphone scannen lässt. Google bietet mit Lens bzw. dem Kamera-Symbol in der Suchleiste selbst einen solchen und wenn man diesen per GMail-Verifizierung bewirbt, hat man auch in diesem Punkt wieder etwas gewonnen.

» Gemini: Googles Bildgenerator Imagen 3 kann jetzt Fotos von Menschen erzeugen – mit strengen Regeln

» Gemini Veo 2: Googles KI-Videogenerator wird richtig teuer – eine Sekunde Video kostet 50 Cent (Preisliste)

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 2025-02-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!