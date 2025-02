Pixel 9-Smartphones: Drosselt Google die Display-Leistung, um mehr Pro-Modelle zu verkaufen? (Video)

Wer sich für eines der Pixel 9-Smartphones interessiert, kann diese unter anderem als Demogeräte bei Elektronikhändlern oder den Mobilfunkshops in Augenschein nehmen. Oftmals sind mehrere Versionen der Smartphones direkt nebeneinander positioniert, sodass auch ein direkter Vergleich möglich ist. Dabei ist einigen Nutzern nun aufgefallen, dass Google wohl mit Tricks arbeitet, um mehr Pro-Geräte zu verkaufen.



Wer kennt sie nicht, die Demostände mit Smartphones bei den Elektronikhändlern oder in den Mobilfunkläden. Alle aktuellen Smartphones können sowohl in Augenschein genommen als auch ausprobiert werden, um im besten Fall vor dem Kauf festzustellen, ob die Geräte wirklich so gut sind wie erwartet, ob sie die persönlichen Präferenzen erfüllen und Ähnliches. Auch Googles Pixel-Smartphones sind seit einiger Zeit bei diesen Ständen zu finden, wobei aktuell natürlich die Pixel 9-Smartphones ausgestellt sind.

Jetzt ist einigen Nutzern aufgefallen, dass es wohl größere Unterschiede beim Display der Pixel 9-Smartphones geben soll – konkret zwischen dem Pixel 9 und dem Pixel 9 Pro. Obwohl beide ein sehr ähnliches Display verwenden und auch die Leistung auf einem ähnlichen Level ist, soll das Pixel 9 eine schlechtere Bildwiederholfrequenz bieten, die sowohl beim Augenschein als auch im Video sichtbar wird. An den Einstellungen scheint es nicht zu liegen, denn diese sind auf beiden Geräten gleich.

Weil mehrere Nutzer dies mittlerweile beobachtet haben, scheint es nicht an einem fehlerhaften Gerät oder gut versteckten Einstellungen zu liegen. Daher geht die Vermutung in die Richtung, dass Google diese Geräte absichtlich schlechter präsentiert und gewisse Optionen vielleicht einfach ignoriert. Damit soll erreicht werden, dass die interessierten Pixel 9-Käufer stattdessen zum teureren Pixel 9 Pro-Gerät greifen. Also reine Marketing-Taktik. Ob das tatsächlich der Fall ist, lässt sich aber von außen betrachtet nicht mit Sicherheit sagen.

Werden nur die beiden Pixel 9-Smartphones verglichen, wäre es zwar nicht die feine englische Art, aber sicherlich ein erfolgreicher Upselling-Trick. Greifen die Nutzer allerdings zum Pixel 9 und dem daneben liegenden Samsung (oder einem anderen Gerät), könnte das Pixel dadurch den Vergleich und auch den Käufer verlieren. Daher bin ich bei der Einschätzung zwiegespalten. So lange sich Google nicht offiziell dazu äußert, werden wir es aber ohnehin nicht erfahren.

