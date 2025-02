Pixel 9a: Das erste Foto des neuen Google-Smartphones – überraschender Leak in Galaxy S25-Galerie (Foto)

Google könnte schon in wenigen Tagen das Pixel 9a vorstellen, das sich in den letzten Wochen mehrfach in Leaks gezeigt und dabei praktisch alle wichtigen Details von sich verraten hat. Jetzt gibt es einen neuen Leak, der nicht nur aufgrund seines Inhalts, sondern auch seiner Umstände erwähnenswert ist. Denn tatsächlich hat ein Galaxy S25-Tester ausgerechnet Googles neues Smartphone als Motiv gewählt.



Wir befinden uns mittlerweile in der Phase, in der alle Infos über das Pixel 9a bekannt sind und wir eigentlich jeden Tag damit rechnen können, dass Google das neue Smartphone vorstellt. Zwar erwarten wir die Präsentation nur sehr kurz vor dem Start der Vorbestellungen am 19. März, aber dennoch ist auch ein früherer Termin natürlich nicht ausgeschlossen. Da wir von Fotos über alle Specs bis hin zum Verkaufspreis alle Infos haben, wäre das auch nicht ganz überraschend.

Viel überraschender ist jetzt ein neuer Leak, der am Wochenende entdeckt wurde und bei dem sich gar nicht genau sagen lässt, ob es absichtlich oder versehentlich durchgesickert ist. Ein Nutzer hat ein Video mit einem umfangreichen Kameratest des Samsung Galaxy S25 veröffentlicht und dabei unzählige verschiedene Motive und Umstände gewählt. Eines dieser Motive war ausgerechnet das Google Pixel 9a, wobei nicht klar ist, woher der Nutzer dies hat.

Sind bereits Testgeräte für frühe Reviews im Umlauf? Ausgeschlossen ist das nicht, auch wenn ich es zu diesem Zeitpunkt noch für zu früh halte. Aber sei es drum. Was wir auf dem Foto sehen, bestätigt ein weiteres Mal das völlig veränderte Design des Pixel 9a. Nicht, dass wir daran noch irgendeinen Zweifel gehabt hätten, aber es ist dennoch das erste vermeintlich echte Foto eines Pixel 9a abseits der bekannten Presse-Render. Und wie es sich für einen guten Leak gehört, ist die Bildqualität nicht unbedingt die Beste.

Das Video wurde nach Bekanntwerden des brisanten Inhalts schnell Offline genommen und bisher auch nicht wieder hochgeladen. Der obige Screenshot hat es aber natürlich dennoch überlebt und zeigt uns das echte Pixel 9a. Es wird Zeit, dass Google es schon bald offiziell vorstellt.

