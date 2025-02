GMail: Neue intelligente Zusammenfassungen kommen – zeigen alle wichtigen Informationen auf einen Blick

Nutzer von GMail dürften schon seit länger Zeit die Vorzüge der „Summary Cards“ kennen, mit denen die Inhalte einiger E-Mails aufbereitet und übersichtlich angezeigt werden. Seit wenigen Tagen wird die neue Kalender-Übersicht ausgerollt und im Laufe der nächsten Wochen wird es noch eine Reihe weiterer Zusammenfassungen geben. Das Ziel soll es sein, dass die Nutzer sich im besten Fall gar nicht mehr mit dem Inhalt der E-Mail beschäftigen müssen.



Google will es den Nutzern in allen Produkten möglichst leicht machen, den Überblick über Informationen zu behalten – und GMail gehört sicherlich zu den Diensten, bei denen die meisten persönlichen Daten zusammenlaufen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die E-Mail-Plattform schon seit vielen Jahren die Mails nach nützlichen Informationen scannt und diese an anderer Stelle anbietet. Begonnen bei der Websuche, über das damalige Google Now bis hin zum Google Assistant, Google Wallet oder auch im Widget auf dem Android-Homescreen.

Ausgerechnet bei GMail selbst wurden diese Informationen bisher eher zurückhaltend genutzt, aber damit soll es bald vorüber sein, denn die Inhaltszusammenfassungen (Summary Cards) werden massiv ausgebaut. In diesen werden beispielsweise Termine innerhalb von E-Mails zusammengefasst, wobei das Datum, der geplante Ort und einige Dinge mehr zusammengefasst werden. Wer das ausprobieren möchte, kann das tun, denn erst vor wenigen Tagen wurde die Google Kalender-Integration für GMail ausgerollt.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr links die alte Variante und rechts die neue Darstellung sehen. Wie sich zeigt, kommt die neue Variante trotz größer dargestellter Informationen mit weniger Platz aus als die vorherige Version. Allerdings gehen dabei auch Informationen verloren, die zumindest auf den Screenshots nicht mehr ersichtlich sind – etwa die Anzahl der Teilnehmer und der Name. Zusätzlich zu den Informationen gibt es eine Interaktionsreihe mit weiteren Möglichkeiten, einen Termin im Kalender anzusehen, andere einzuladen, anzurufen, den Termin zu bearbeiten und mehr. Aber das ist noch nicht alles.









Mit einem der nächsten Updates sollen die Summary Cards sowohl visuell aktualisiert werden, so wie am Beispiel des Google Kalender, aber auch funktionell und thematisch ausgebaut werden. Wie ihr auf der ersten Screenshot-Reihe im Artikel sehen kennt, werden solche Infokarten auch für weitere Bereiche kommen, die schon jetzt gezeigt wurden und demnächst ausgerollt werden: Rechnung, Tickets, Flugtickets, Paketnummern, Kreditkartenabrechnungen und einiges mehr. Das Besondere daran ist, dass nicht nur die Informationen aufbereitet, sondern auch noch mit externen Quellen verknüpft werden. Etwa der aktuelle Flugstatus oder Paketstatus.

Das neue Kartendesign wurde schon Ende 2024 erstmals gezeigt und sollte demnächst ausgerollt werden, doch bis zur breiten Verfügbarkeit wird es wohl noch etwas dauern. Das neue Design für die bestehenden Karten sollte mittlerweile bei allen Nutzern sichtbar sein, die neuen Kategorien hingegen werden auf sich warten lassen und stehen nach wie vor auf „bald“. Wie es in deutscher Sprache aussieht, ist dann noch einmal eine andere Sache, doch grundsätzlich spricht aufgrund der Datenlage und der schon seit vielen Jahren genutzten Aufbereitung durch den Google Assistant oder andere Quellen kaum etwas dagegen, dass es nicht auch hierzulande bald starten könnte.

[Google-Blog]