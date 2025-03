Gemini: Google öffnet den KI-ChatBot nun für alle Nutzer – lässt sich ohne Login und Google-Konto verwenden

Google arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, den KI-ChatBot Gemini für möglichst viele Nutzer zugänglich zu machen, wobei man im Zuge dessen immer mehr Integrationen und kostenlose Features ausrollt. Jetzt geht man den nächsten Schritt, der eher unerwartet war, aber dennoch neue Nutzer bringen dürfte: Ab sofort lässt sich Gemini auch mehr oder weniger anonym ohne Google-Konto verwenden.



Aktuell arbeitet Google daran, die Personalisierung von Gemini zu steigern, aber man schaut auch in die andere Richtung und hat jetzt einen interessanten Schritt getan, den wir in der Form eher nicht erwartet hätten: Der seit dem Start des KI-ChatBot bestehende Kontozwang entfällt nun, sodass alle Nutzer Gemini im Web auch ohne Anmeldung verwenden können. Jeder Nutzer kann jetzt gemini.google.com aufrufen und den KI-ChatBot in entsprechender Form nutzen.

Natürlich fallen durch diese Nutzung eine Reihe von Möglichkeiten weg. Gemini kann sich keine Eingaben merken, nicht per Gemini-Apps auf andere Dienste zugreifen, legt keinen Chatverlauf an und bietet auch keine sonstigen Inhalte, die mit einer Anmeldung möglich wären. Außerdem ist die Auswahl der KI-Modell eingeschränkt, sodass die Nutzer lediglich Gemini 2.0 Flash verwenden können. Das sollte aber kein großes Problem sein, denn für eine schnelle Abfrage ist das natürlich ausreichend.

Natürlich will man dennoch, dass sich die Nutzer einloggen, sodass der Einloggen-Button gleich drei Mal an der Oberfläche zu sehen ist. Dieser lässt sich dennoch ignorieren und der KI-ChatBot abgesehen von den funktionalen Beschneidungen ohne jegliche Einschränkungen nutzen. Einen großen Ausbau des Funktionsumfangs würde ich nicht erwarten, denn diese Version dürfte eher als Anheizer für alle Nutzer gesehen werden, die den KI-ChatBot einfach einmal auf die Probe stellen möchten.

Am Smartphone ist die Nutzung ohne Konto bisher noch nicht möglich und es bleibt abzuwarten, ob auch die Gemini-App für Android in Zukunft eine Möglichkeit erhalten wird, ohne aktiv genutztes Google-Konto verwendet zu werden.

» Gemini Canvas: Google startet kostenlose neue KI-Textverarbeitung – Schreiben, Programmieren und mehr

» Gemini Live: Mehr Platz für den visuellen Assistenten – neue Oberfläche wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

[9to5Google]