Gemini: Gehen Google die Ideen aus? Integrationen in alle Apps sind nicht immer sinnvoll (Kommentar)

Google fokussiert sich seit langer Zeit auf die Weiterentwicklung von Gemini und spendiert dem KI-Modell dafür nicht nur immer wieder neue Funktionen, sondern integriert den KI-ChatBot auch in viele weitere Produkte. Nach unzähligen praktischen Updates, gab es vor allem in dieser Woche eine Häufung von kuriosen Integrationen, deren Sinnhaftigkeit sicherlich in Frage gestellt werden kann.



Google hat Gemini längst in alle wichtigen Produkte integriert, aber die reine Verfügbarkeit ist den Strategen längst nicht genug. Schon zu Beginn des Jahres hatten vom Entwickler über Produktmanager bis zum CEO Sundar Pichai viele Googler angekündigt, Gemini sehr zentral in alltägliche Abläufe der Nutzer integrieren und den KI-ChatBot unverzichtbar machen zu wollen. Auf diesem Weg befindet man sich derzeit, ob es sinnvoll ist oder nicht.

Es gibt viele Bereiche, in denen eine KI behilflich sein kann, vor allem wenn es in den generativen Bereich und die Aufbereitung von Informationen geht. Allerdings scheinen die Entwickler derzeit unter Druck zu stehen, immer wieder neue Gemini-Integrationen zu veröffentlichen – und seien sie noch so gering. Daraus ergeben sich einige kuriose Integrationen, die den Nutzern den Alltag nicht erleichtern, sondern bei aktiver Nutzung eher das Gegenteil erreichen würden.

Vielleicht sind wir aktuell an einem Punkt angelangt, bei dem man sich fragen muss, ob wirklich _alles_ von einer KI erledigt werden muss oder manche Dinge nicht einfach so bleiben können, wie sie sind. Die beiden Neuerungen dieser Woche stehen dabei eher stellvertretend für diese Entwicklung, sind aber keine Einzelfälle mehr.









Gemini quetscht sich zwischen GMail und Kalender

In diesen Tagen hat GMail eine neue Funktion erhalten, mit der sich Termine aus E-Mails in den Google Kalender übertragen lassen. Eine solche Funktion gab es schon seit vielen Jahren, doch kürzlich wurde sie zurückgezogen und nun kommt sie in Form von Gemini zurück. Gemini erkennt den Termin, GMail leitet die Daten an den KI-ChatBot weiter, der sie wiederum an den Kalender weiterleitet. Das funktioniert genauso wie früher, ist aber unnötig kompliziert gestaltet.

Gemini verkompliziert Google Drive-Nutzung

Am Mittwoch gab es eine kuriose Meldung: Gemini kann jetzt Dateien und Ordner in Google Drive erstellen. Statt einfach nur den entsprechenden Button in der Google Drive-Oberfläche zu drücken, können die Nutzer jetzt die Seitenleiste öffnen, das Vorhaben in den KI-ChatBot tippen und darauf hoffen, dass es funktioniert. Obwohl es weniger bequem ist und länger dauert, verkauft das Workspace-Team das Ganze als Vorteil.

Natürlich dürften sich die Entwickler etwas bei diesen Integrationen gedacht haben, aber dennoch wirkt das in der aktuellen Variante eher ideenlos und ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, regelmäßige Gemini-Verbesserungen liefern zu müssen.

