Pixel-Smartphones im Härtetest: Diese Extreme haben Googles Smartphones überlebt (Schnee, Sand, Eis)

Google hat die Qualität der Pixel-Smartphones immer weiter hochgefahren und natürlich auch den Härtetests gelernt, die sowohl von internen als auch externen Testern durchgeführt werden. Jetzt hat man zwei interessante Beispiele von Google-Mitarbeitern veröffentlicht, deren Pixel-Smartphones zwei ganz unterschiedlichen Torturen überlebt haben. In einem Fall war das Gerät sogar noch eingeschaltet.



Smartphones sind unser aller täglicher Begleiter, sodass diese einiges aushalten müssen und manchmal auch in Situationen kommen, die nicht jedes Gerät überlebt. Im Zuge der kürzlich interessanten Einblicke in den internen Pixel-Härtetest hat man zwei kurze Geschichten von Mitarbeitern aus dem Pixel-Team veröffentlicht, deren Geräte auch dank der gestiegenen Qualität Torturen überlebt haben.

Pixel-Smartphone überlebt sechs Monate im Freien

Der Nutzer hat das Pixel 6a-Smartphone beim Wandern in den Bergen verloren und den Verlust erst nach dem Abstieg wieder bemerkt. Weil es noch eingeschaltet war und Empfang hatte, konnte es bei „Mein Gerät finden“ gefunden werden, doch ein aufziehender Schneesturm machte die geplante Tour zum Berg unmöglich. Am nächsten Tag folgte die Abreise. Sechs Monate später kehrte er zurück und nahm sich vor, das Smartphone am damals bestimmten Standort zu finden. Tatsächlich konnte es im oben abgebildeten Zustand aufgespürt werden. Komplett durchnässt und schmutzig, aber nach dem Aufladen vollkommen funktional und ohne jegliche Einschränkungen weiterhin nutzbar.

Die zweite Geschichte verläuft ähnlich: Das Pixel 6a-Smartphone wird beim Skiausflug verloren, konkret beim Aufstieg mit dem Lift, sodass ein schnelles Hinterhergreifen nicht möglich war. Auch der Standort war nicht exakt bekannt. Fünf Tage später ist der Schnee geschmolzen und der Besitzer machte sich auf die Suche nach dem Smartphone. Tatsächlich wurde es gefunden und war ebenfalls voll funktional. Mehr noch: Das Smartphone war nach fünf Tagen im Schnee noch immer eingeschaltet und im Energiesparmodus.

In beiden Fällen handelt es sich um Pixel 6a, doch es ist zu vermuten, dass auch die neuen Pixel-Generationen ähnliche Torturen und vielleicht noch mehr überleben würden. Das sind natürlich Härtetests und wenn die Umstände nicht ganz so glücklich sind, geht ein Gerät auch mal verloren, aber grundsätzlich zeigt es, dass Smartphones heute nicht mehr wie rohe Eier behandelt werden müssen.

