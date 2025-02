Pixel-Smartphones im Härtetest: So testet Google die Langlebigkeit der Smartphones mit Robotern (Videos)

Google hat bei den Pixel-Smartphones in den letzten Jahren qualitativ enorm zugelegt, sodass sich diese selbst vor den normalerweise gefürchteten Härtetests kaum noch verstecken müssen. Das ist natürlich kein Zufall, sondern das Ergebnis umfangreicher interner Tests, um die Langlebigkeit zu gewährleisten. Jetzt gibt das Team interessante Einblicke darin, wie diese Härtetests aussehen.



Wer an ein Pixel-Smartphone im Härtetest denkt, dem kommt wohl am ehesten die bekannte Videoserie des YouTubers JerryRigEverything in den Sinn. Dort werden die Displays zerkratzt, das Äußere mit Messern bearbeitet, das Display über Feuer gehalten oder das Gerät mit Muskelkraft verbogen. Kann man machen, ist aber mehr Entertainment als Alltag und irgendwann gibt jedes Gerät (egal ob Smartphone oder Panzer) bei einer gewissen Belastung einfach auf.

Google-intern gibt es das Product Integrity Engineering Team, das die Aufgabe hat, die Langlebigkeit der Pixel-Smartphones und deren Robustheit im Alltag festzustellen. Dabei geht es darum, die ganz normalen Belastungen des Alltags nachzustellen und herauszufinden, wie lange die Geräte das aushalten, ob sie es aushalten und wenn sie es nicht aushalten, worin genau das Problem liegt. Über den ersten Test haben wir aufgrund des mysteriösen Pixel-Smartphones schon einmal berichtet.

Die Pixel-Smartphones werden in diesem Test über mehrere Zentimeter angehoben und dann per Schwerkraft fallengelassen. Sollte man nicht zu oft tun, kommt im Alltag aber einfach vor. Sei es aus Unachtsamkeit, weil es irgendwo herausrutscht oder wenn man einfach mal einen schlechten Anruf hatte 😉









Der Roboter-Arm im Video führt diesen Test pausenlos Tausende Mal durch und wartet praktisch darauf, bis eines der Geräte kaputtgeht. Und wenn es das tut, dann versucht man herauszufinden, was genau passiert ist. Hat sich durch die ständigen Stürze beispielsweise eine interne Steckverbindung gelöst? Dann wird genau dieses Detail den Ingenieuren mitgeteilt, die die Verbindung in Zukunft anders umsetzen oder besser sichern können. Es kann da sehr konkret ins Detail gehen.

Der zweite gezeigte Test ist keine echte Belastung, kann bei der Masse der Durchführungen aber vielleicht auch problematisch werden. Wie geht es dem Pixel Tablet, wenn es Tausende Male mit dem Display über den Reißverschluss des Rucksacks gerieben wird? Zerkratzt das Display? Hält der Rahmen das aus? Gibt es eine Aufladung oder sorgt diese rhythmische Bewegung irgendwann für ein internes Problem? Ergebnisse teilt man leider nicht mit, aber umsonst wird man diese Tests wohl nicht ausführen.

Es gibt auch andere Tests wie etwa das Verweilen bei -30 Grad, bei +75 Grad oder in 14.000 Meilen Höhe ohne Druckausgleich. Alles Dinge, die passieren können. Andere Tests, wie etwa der Sturz aus einem Flugzeug, wäre laut dem Team zwar spaßig und vielleicht aufschlussreich, ist aber nichts, was im Alltag relevant ist und daher bei der Entwicklung bedacht werden muss. Lest euch den Beitrag einmal durch, ist sehr interessant

