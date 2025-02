Android: Faltbare Smartphones mit Dreifach-Display kommen – können wichtige Foldable-Probleme lösen

Die faltbaren Smartphones haben sich über mehrere Generationen etabliert und auch mehr oder weniger erfolgreich am Markt positioniert, können die großen Erwartungen der Hersteller aber dennoch noch längst nicht erfüllen. Noch in diesem Jahr sollen Samsung und möglicherweise weitere Unternehmen neue Foldables auf den Markt bringen, die auf ein alternatives Faltkonzept setzen. Mit den Trifolds könnten die faltbaren Geräte ihre Vorteile endlich richtig ausspielen.



Von faltbaren Smartphones hatte die gesamte Branche über Jahre geträumt, doch abseits von Tech-Demos oder Einzelstücken bei Messen waren sie nicht zu finden. Das ist lange her, heute gibt es faltbare Smartphones von fast allen Herstellern und so manche Marke hat schon mehr als eine Handvoll Generationen auf den Markt gebracht. Zur ersten Hype-Welle hatten Hersteller wie Samsung noch erwartet, schon bald mehr Foldables als normale Geräte zu verkaufen, aber dazu wird es aus heutiger Sicht so schnell wohl nicht kommen. Und das nicht nur wegen des Preises.

Ich hatte hier im Blog schon häufiger meine subjektiven Gründe für die Foldable-Zurückhaltung beschrieben und lag damit vielleicht gar nicht so falsch. Denn es liegt nicht nur am Preis oder am Design, sondern vor allem an den Ausmaßen der Geräte. Denn es sind weder vollwertige Smartphones noch vollwertige Tablets. Für das eine sind sie zu groß, für das andere zu klein. Mal sind sie dünn, mal sind sie dick. Und die Seitenverhältnisse von Smartphones und Tablets wollen sich rein mathematisch auch nicht so ganz unter einen Hut bringen lassen.

Eine noch ganz junge Technologie soll schon bald für Abhilfe sorgen, nämlich die Trifolds. Einige kleine Hersteller haben bereits damit experimentiert und in Kürze soll auch Samsung ein solches Gerät auf den Markt bringen. Bei den Trifolds wird das Display gleich zwei Mal geklappt, was ganz neue Maße ermöglicht und auch Nutzungsmöglichkeiten eröffnet, die mit den bisherigen Foldables nicht abgedeckt werden können.









Tri-Folds können ein Größerziehen nachempfinden

Durch die doppelte Faltung ergibt sich eine Z-Form, die man von der Seite betrachtet mit der klassischen Faltung eines Briefes im Briefumschlag vergleichen könnte. Auch wenn es sich um ein doppeltes Klappen handelt, kann sich das gewissermaßen wie ein Größerziehen anfühlen. Das muss natürlich optimal mechanisch umgesetzt werden, um einen netten Effekt zu erzielen. Auf obigem Artikelbild könnt ihr sehen, dass das zumindest auf dem Render recht angenehm aussieht. Und diese Z-Form hat auch einige Vorteile zu bieten.

Als wichtigster Vorteil ist die bereits erwähnte Displaygröße zu nennen. Denn während viele faltbaren Geräte heute ein schmales Smartphone oder nahezu quadratisches Tablet bieten, lassen sich mit der Dreier-Aufteilung die gewohnten Maße eines Smartphones im eingeklappten und Tablets im ausgeklappten Zustand erreichen.

Kein Displaywechsel notwendig

Bei einem faltbaren Smartphone wechselt man beim Aufklappen vom äußeren auf das innere Display, wobei eines von beiden stets unbenutzt bleibt. Man wechselt also das Display, was zwar schnell und einfach von der Hand geht, aber dennoch den Fluss ein wenig unterbricht. Bei der Z-Faltung hingegen bleibt man auf demselben Display, kann fokussiert bleiben und „zieht“ dieses einfach etwas größer. Das kann zusätzlich zu den optimaleren Maßen die gesamte Handhabung positiv beeinflussen und somit die Akzeptanz erhöhen. Garniert mit einer schicken wachsenden Animation kann das Spaß machen.

Geringere Kosten?

Der vorherige Punkt spielt auch hier mit herein: Während ein aktuelles Foldable zwei Display besitzt, ist bei den Tri-Folds nur eines notwendig. Dieses ist zwar größer und sicherlich technisch aufwendiger, aber dennoch wird eine teure Komponente eingespart. Gleiches gilt für die Kameras, denn während ein Foldable praktisch drei Seiten und damit auch drei Kamerarichtungen hat, kann man mit der Z-Faltung wieder zu klassischer Vorderseite und Rückseite zurückkehren.

Letzte Aktualisierung am 2025-01-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!