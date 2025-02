Pixel Space Selfie: Euer Foto und ein Pixel im Weltraum – neues Projekt ermöglicht einzigartiges Selfie (Video)

Das Aufnehmen von Selfies vor möglichst sehenswerten Hintergründen oder spektakulären Panoramen ist auch heute noch eine beliebte Sportart vieler Smartphone-Besitzer, dürfte sich aber auch langsam etwas überleben. Jetzt hat Google eine interessante Aktion vorgestellt, die den Nutzern mit dem Pixel Space Selfie die Gelegenheit bietet, ein einmaliges Selfie aufzunehmen, das sich in der Form nur wenige Menschen in die digitale Sammlung legen können.



Gemeinsam mit dem YouTube-Kanal Mark Rober Crunchlabs hat Google eine interessante Aktion gestartet, die teilnehmenden Nutzern die Möglichkeit für ein einmaliges Selfie gibt. Denn mit dem Pixel Space Selfie erhalten die Nutzer eine Aufnahme von sich selbst, direkt aus dem Weltraum und mit dem eigenen Wohnort im Hintergrund. Für diese Aktion schießen der YouTuber und Google einen neuen Satelliten ins All, der mit einem Display sowie einem Pixel 8 Pro bestückt ist. Auf dem Display wird das gewünschte Foto gezeigt und das Pixel-Smartphone schießt das Bild.

Konkret funktioniert das Ganze so: Teilnehmende Nutzer können nach der Anmeldung das gewünschte Foto hochladen und zusätzlich einen Ort angeben, an dem das Foto geschossen werden soll. Der neue Satellit wird anschließend um die Erde kreisen und über dem gewünschten Standort ein Foto vom Display aufnehmen, das das hochgeladene Foto zeigt. Als Ergebnis erhält man ein Foto vom Foto, das im Hintergrund die Erde mit dem gewünschten Ort zeigt. Ein einmaliges Motiv.

Und damit das Motiv noch einzigartiger wird, erhält man als Nutzer einen auf die Minute exakten Zeitpunkt, wann das Foto aufgenommen werden soll. Wer möchte, kann sich zu diesem Zeitpunkt in den Garten stellen und ist rein technisch gesehen ein weiteres Mal auf dem Bild zu sehen. Wird man zwar nicht erkennen, aber man kann ja dennoch ein kleines spaßiges Event daraus machen 🙂









Um an der Aktion teilzunehmen, benötigt ihr einen Code. Diesen erhaltet ihr von T-Mobile, vom Google Store oder auch zahlende Abonnenten des YouTube-Kanals sowie gegen eine Spende in Höhe von mindestens 30 Dollar. Es gibt also einige Wege, um an einen solchen Code zu kommen, der natürlich nur einmalig eingelöst werden kann. Selbst für 30 Dollar ist das den Spaß sicherlich wert, denn immerhin haben wir früher auch Mondgrundstücke für Hunderte Euro gekauft, die wir wohl niemals betreten werden. 😉

Natürlich kann man ein solches Bild auch selbst auf anderen Wegen mit Bildbearbeitung anfertigen, aber das ist nicht dasselbe. Zusätzlich zum Foto gibt es eine Art Zertifikat, dass es tatsächlich viele Kilometer über der Erde entstanden ist. Ich denke, das ist eine nette Aktion und vielleicht auch ein interessantes Geschenk für die nächsten Monate. Der Satellit wird etwa zwei Jahre um die Erde kreisen, die Aktion läuft aber nur bis Ende Februar. Gut möglich, dass man das Zeitfenster bei freien Slots noch einmal öffnet.

