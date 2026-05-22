Google Keep & Gemini: Notizen-App soll eure Gedanken ordnen – organisiert bald Listen und Notizen (Video)

Die Notizen-App Google Keep erfreut sich bei vielen Nutzern aufgrund ihrer einfachen Umsetzung und plattformübergreifenden Synchronisierung großer Beliebtheit – und darf natürlich in der großen Sammlung der mit Gemini ausgestatteten Dienste nicht fehlen. Jetzt hat man eine neue Funktion angekündigt, die das Erstellen und Bearbeiten von Notizen und Listen per Spracheingabe automatisieren und selbstständig organisieren soll.



Das Diktieren von Notizen und Listen gehört zu den Kernfunktionen von Google Keep und ist seit vielen Jahren über verschiedene Wege möglich. Schon der Google Assistant konnte Einkaufslisten erstellen oder wichtige Informationen als Notiz in der App ablegen. Mit Gemini will man jetzt einen Schritt weitergehen und den Nutzern helfen, ihre Gedanken per KI zu ordnen. Statt selbst Listen und Notizen zu mehreren Themen anzulegen, soll die KI dies für euch übernehmen.

Im Beispiel zeigt man, dass der Nutzer seine Gedanken in einem beliebig langen Monolog äußert, der von der Gemini-KI zunächst aufgezeichnet wird. Hat man fertig gesprochen, wird Gemini die einzelnen Informationen ordnen und daraus bei Bedarf mehrere kategorisierte Listen erstellen oder Notizen anfertigen. Die KI soll selbstständig über die Struktur entscheiden, über das zu verwendende Format und mehr.

Im obigen eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie das aussieht. Das geht über die reine Transkription von Sprache hinaus, denn die Gemini-KI soll die Gedanken hinter der Aufzeichnung des Nutzers verstehen. Ist der Nutzer mit dem Vorschlag einverstanden, lassen sich die Notizen mit einem Tap auf den Speichern-Button in Google Keep ablegen. Man läuft also zunächst noch nicht Gefahr, dass Gemini aufgrund eines Missverständnis Unordnung in die Notizenliste bringt.

Das neue Feature soll im Laufe des Sommers für alle Nutzer ausgerollt werden, die mindestens ein Google AI Pro-Abo besitzen. Zunächst vermutlich nur in englischer Sprache. Eine sehr ähnliche Funktion hat man in dieser Woche auch für die Erstellung von Dokumenten in Google Docs angekündigt:

» Google Docs & Gemini: Neue Live-Funktion erstellt jetzt auch umfangreiche Dokumente per KI-Prompt (Video)

» GMail Live: Neue KI-Funktion durchsucht Posteingang und das Archiv nach konkreten Informationen (Video)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.