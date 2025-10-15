Google Keep & Google Tasks: Die Erinnerungen werden umgezogen – beliebte Standort-Funktion geht verloren

Google hat schon vor längerer Zeit damit beginnen, die organisatorischen Apps für den Alltag umzubauen und diverse Inhalte von einer Plattform in die andere zu schieben – und jetzt folgt der nächste Schritt. Die bisher in der Notizen-App Google Keep verfügbaren Erinnerungen werden ab sofort zu Google Tasks umgezogen und damit an zentraler Stelle verwaltet. Davon betroffen sind auch andere Apps und es geht eine Funktion verloren.



Manchmal kann es ein schmaler Grat zwischen Terminen, Erinnerungen, Aufgaben und Notizen sein. Das weiß man auch bei Google und hat solche Inhalte über Jahre in diverse Apps verteilt, sodass sich die Notwendigkeit zum Aufräumen ergeben hat. Jetzt beginnt man damit, die Erinnerungen aus der Notizen-App Google Keep in die Aufgabenverwaltung Google Tasks umzuziehen. Angekündigt wurde das schon vor Monaten und auch der Umzug soll mehrere Wochen in Anspruch nehmen, aber die Verschiebung ist final.

Alle in Google Keep erstellten Erinnerungen werden im Laufe der nächsten Wochen automatisch zu Google Tasks umgezogen und werden in weiterer Folge aus der Notizen-App verschwinden. Betroffen sind alle Notizen, die einen Zeitpunkt für eine Erinnerung haben und somit als solche eingestuft werden. Alle Details werden automatisiert übernommen, sodass Nutzer nichts tun müssen. Die standortbasierten Erinnerungen gehen dabei allerdings unwiederbringlich verloren.

Durch den Umzug entsteht mit Google Tasks eine zentrale Anlaufstelle für Aufgaben und Erinnerungen, die sicherlich ohne große Überschneidungen haben. Durch die Anbindung an den Google Kalender kann auch dieser zukünftig auf die Erinnerungen zugreifen. Dadurch wiederum erhält auch Gemini Zugriff auf die Erinnerungen und kann ebenfalls darauf zugreifen, diese anlegen oder vielleicht auch schon bald verwalten.

Google hat ein umfangreiches Support-Dokument zu den Erinnerungen veröffentlicht, das ihr euch bei Bedarf einfach einmal durchlesen solltet. Das Ganze hier aufzulisten würde den Rahmen sprengen, denn es werden auch viele Eventualitäten bis hin zu den Erinnerungen aus Google Inbox (2019 eingestellt) behandelt.

