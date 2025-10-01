Google Keep: Notizen-App soll KI-Titel für alle Notizen vorschlagen – Test bei ersten Nutzern (Teardown)

Die Notizen-App Google Keep macht es allen Nutzern sehr leicht, beliebige Inhalte schnell abzulegen und plattformübergreifend zu synchronisieren. Zur besseren Übersicht kann jede Notiz mit einem Titel versehen werden, was aber wohl nur von wenigen Nutzern verwendet wird. Daher soll auch an dieser Stelle eine KI-Funktion mit automatischer Betitelung zum Einsatz kommen.



Eine Notiz in Google Keep besteht aus dem Hauptinhalt in Form Text, Liste, Bild oder einem anderen Medienformat sowie je nach eigenen Vorlieben aus einer Reihe von Zuordnungen wie Tags, Reihenfolgen oder Hintergrundfarben. Eine Notiz kann aber auch ganz klassisch mit einem Titel versehen werden, wobei das längst keine Voraussetzung ist. Für schnelle Notizen dürften die meisten Nutzer auf einen Titel verzichten.

Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern eine neue Funktion, die KI-basiert einen Titel für eine Notiz vorschlägt. Dazu muss lediglich die Titelzeile nach dem Befüllen der Notiz angeklickt werden und schon gibt es den Vorschlag. Natürlich besteht ein Notizen-Titel nur aus einer sehr knappen Beschreibung, für die manchmal auch nur ein Wort ausreicht. Die Basis für den Titel liefert natürlich der Inhalt, aber auch die bisherige Betitelung des Nutzers könnte eine Rolle spielen.

Aktuell zeigt es sich nur bei sehr wenigen Nutzern und scheint noch nicht so zu funktionieren, wie es soll. Oft bleibt das Feld wohl trotz Vorschlag leer oder leert nach sich nach einem weiteren Klick von selbst.

Ob das wirklich benötigt wird oder nicht, lässt sich nicht einfach beantworten. Doch weil Google Keep bekanntlich auch Listen automatisiert füllen kann, ist es für den Titel natürlich kein weiter Weg mehr. Ob und wann es für alle Nutzer ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen.

