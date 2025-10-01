Google Home Speaker: Das ist Googles neuer Smart Speaker mit Gemini – startet im Frühjahr für 99 Dollar

Google ist seit mehr als einem Jahrzehnt im Smart Home-Bereich aktiv und nach einer sehr langen Pause legt man jetzt endlich mit der Ankündigung neuer Hardware nach: Wie erwartet wurde vor wenigen Minuten der neue Google Home Speaker vorgestellt, der sich im Mittelpunkt vieler Smart Homes positionieren soll. Der neue Speaker wird allerdings noch einige Monate auf sich warten lassen.



Schon vor einigen Wochen hatte Google in Aussicht gestellt, in Kürze einen neuen Smart Speaker ankündigen zu wollen – und jetzt ist es soweit. Vor wenigen Minuten hat man den neuen Google Home Speaker vorgestellt, mit dem die Smart Speaker-Ambitionen noch einmal ganz neu gestartet werden. Das gilt sowohl für die Software-Ausstattung, natürlich die Gemini-KI und auch für die Hardware selbst.

Mit dem Google Home Speaker setzt man erstmals seit langer Zeit auf ein völlig neues Design, das sich vielleicht nicht ganz grundlos an die Amazon Echo-Speaker anlehnt. Der neue Smart Speaker ist kugelrund, bietet dafür 360 Grad-Sound, lässt sich als Matter Hub im Smart Home verwenden und außerdem mit anderen Geräten für die Unterstützung von Surround Sound verbinden. Genannt wird derzeit nur der Google TV Streamer.

Am unteren Rand findet sich ein LED-Band, das diverse Statusmeldungen anzeigen können soll. Details gibt es dazu allerdings noch nicht. Man spricht in der Ankündigung davon, dass der neue Smart Speaker „für Gemini entworfen“ wurde und dementsprechend eine starke Unterstützung der KI mitbringen soll.









Google Home Speaker kommt im Frühjahr 2026

Viele Details hat man zum Smart Speaker noch nicht verraten, und das muss man wohl auch gar nicht, denn bis zu dessen Marktstart ist die Ankündigung längst wieder vergessen. Obwohl man schon im September einen Teaser für Oktober (also für heute) veröffentlicht hat, wird der Google Home Speaker erst im Frühjahr 2026 (!) auf den Markt kommen – eine riesige Enttäuschung. Der Begriff Frühjahr ist dehnbar, sodass es vielleicht noch ein halbes Jahr dauern könnte. Der Verkaufspreis soll bei 99 Dollar liegen und das Gerät auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt kommen.

Wer auf der Suche nach einem neuen Smart Speaker sollte daher eher zur Konkurrenz greifen, aktuell gibt es die Amazon Echo Smart Speaker mit bis zu 50 Prozent Rabatt.

