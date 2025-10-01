Amazon Deals starten: Hohe Rabatte auf ALLE Amazon-Geräte – Fire, Kindle, Echo, Fire TV, Blink, Ring, eero & Co

In knapp einer Woche starten die Amazon Prime Deal Days, die ihre Schatten bereits vorauswerfen und schon jetzt zu wirklich hohen Rabatten auf das gesamte Amazon-Portfolio führen. Nachdem der Onlinehändler gestern mit vielen neuen Produkten nachgelegt hat, stellt man jetzt die gesamte Hardware-Riege in die Auslage und bietet bis zu 50 Prozent Rabatt auf Echo, Fire, Fire TV, Kindle, die Smart Home-Hardware und mehr. Es gibt hohe Rabatte auf alle Amazon-Produkte.



Bei Amazon kann man den Start der Prime Deal Days gar nicht mehr erwarten, denn schon jetzt hat man den Startknopf für eine ganze Reihe von Aktionen gedrückt. Wir haben euch bereits über die Gratis-Abos für vier Monate Amazon Music Unlimited gratis, ganze drei Monate Amazon Kindle gratis und natürlich auch die kostenlose Amazon Visa-Kreditkarte mit Cashback informiert – aber das ist noch längst nicht alles. Denn jetzt ist auch die gesamte smarte Hardware in Aktion gebracht worden.

Die ganzen Aktionen an dieser Stelle aufzulisten, würde den Rahmen sprengen, denn das Portfolio ist wirklich sehr umfangreich. Die Rabatte liegen bei 50 Prozent und zum Teil noch höher. Aktionen gibt es auf alle Fire TV-Sticks, auf alle Fire-Tablets, auf alle Echo Smart Speaker, alle Echo Smart Displays, auf das gesamte Smart Home-Portfolio von Sicherheit über Sensoren bis Kameras, auf WLAN-Router und vieles mehr. Selbst die mit Fire TV aufgerüsteten Smart TVs bekommt ihr zum halben Preis! Schaut einfach mal in den starken Aktione auf alle Amazon-Geräte vorbei.

Verpasst auch nicht die kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Cashback, die euch gerad jetzt in der anlaufenden Shoppingsaison viele Euros ersparen bzw. Guthaben sichern kann.

» Jetzt 50 Prozent Rabatt und mehr auf alle Amazon-Geräte

