Gemini Nano Banana: Google startet kostenlose neue App zur KI-Bildbearbeitung – Spaß mit euren Fotos

Google ist mit der KI-Bildbearbeitung Nano Banana sehr erfolgreich und konnte in den ersten Wochen viele Millionen Nutzer mit den Fähigkeiten beeindrucken. Jetzt hat man eine ganz neue App innerhalb von Gemini gestartet, die nochmal ganz neue Möglichkeiten bringt und sich selbst zum viralen Hit entwickeln könnte: PictureMe verwandelt euer Foto in viele unterschiedliche Stile und lustige Themenbereiche – sehenswert!



Es ist Google mit der KI-Bildbearbeitung Nano Banana gelungen, einen viralen Hit zu landen und vielen Millionen Nutzern zu zeigen, wie einfach die Fotomanipulation heute schon sein kann bzw. welche umfangreichen Möglichkeiten es bietet. Grenzen sind kaum noch gesetzt, das werden viele Nutzer nach den ersten Testläufen festgestellt haben. Wir haben euch in den letzten Wochen schon einige beeindruckende Nano Banana-Beispiele gezeigt und jetzt legt Google nach.

Das Gemini-Team hat jetzt auf Basis von Gemini Canvas eine ganz neue App erstellt bzw. von der KI erstellen lassen, die die KI-Bildbearbeitung ein Stück weit automatisiert und zur Unterhaltung einsetzen kann. Dazu setzt man auf die Gemini-Fähigkeit, eine eigene App zu erstellen, hat diese mit den Nano Banana-Fähigkeiten ausstatten lassen und innerhalb weniger Minuten ist die App fertig gewesen. Mit PictureMe demonstriert man sowohl die Bildbearbeitungsmöglichkeiten als auch Geminis App-Fähigkeiten.

Und so läuft das Ganze ab: Ihr müsst einfach nur ein Foto von euch selbst (es sind auch mehrere Personen möglich) hochladen oder eines per Kamera aufnehmen und anschließend eine Kategorie auswählen. Gemini wird anschließend euer Foto durch die Bananen-KI schicken und eine Reihe von passenden Aufnahmen in Form einer Galerie erstellen. Auf folgendem Beispielbild könnt ihr das sehen.









Das sind die Fotokategorien:

Time Traveler: See yourself through the decades

See yourself through the decades Style Lookbook: Your personal fashion photoshoot

Your personal fashion photoshoot 80s Mall Shoot: Totally tubular 1980 portraits

Totally tubular 1980 portraits Miniature Me: You own collectible figurines

You own collectible figurines Hair Styler: Try on new hairstyles and colors

Try on new hairstyles and colors Impossible Pics: Photos that defy reality

Photos that defy reality Pro Headshots: Professional profile pictures

Gemini schickt euer Foto auf Zeitreise und versetzt euch in die vergangenen Jahrzehnte zurück, es erstellt unmögliche Fotos, verwandelt euch in eine Spielzeugfigur, verpasst euch unterschiedliche Frisuren und vieles mehr. Probiert das einfach einmal aus, das hat das Potenzial zu einem echten Partyhit. Jedes Bild kann wie gewohnt heruntergeladen werden, oder wenn euch die Ergebnisse nicht zusagen auch erneut generiert werden. Bei Bedarf könnt ihr sogar das gesamte Album herunterladen.

» Gemini PictureMe

