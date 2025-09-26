Google Fotos & Gemini: KI-Bildbearbeitung Nano Banana kommt in die Fotos-App; zeigt sich im Teardown (Video)

Google ist im Bereich der KI-Bildbearbeitung derzeit mit gleich zwei Produkten sehr erfolgreich, denn sowohl die Google Fotos KI-Bildbearbeitung als auch Gemini Nano Banana bieten starke Möglichkeiten. Jetzt geht aus einem Teardown hervor, dass das gehypte Gemini-Tool zur schnellen Bildmanipulation schon bald in Google Fotos integriert werden soll.



Die visuelle Gemini-KI macht Google-intern so große und schnelle Fortschritte, dass selbst die Entwickler der Apps nicht mehr hinterherkommen, denn anders kann man sich die gegenwärtige Verteilung der generativen Funktionen kaum erklären. Wir haben zum einen die seit einigen Wochen stark gehypte Nano Banana-Funktion in Gemini, mit der sich Bilder beliebig manipulieren lassen, mehrere Objekte oder Personen zu einem Motiv zusammenfügen lassen und mehr. Klickt einfach einmal auf den Link für eine umfangreiche Beispielgalerie.

Dann haben wir die Google Fotos Bildbearbeitung inklusive Magic Editor, die viele generative Funktionen bietet, um Objekte zu verschieben, auszutauschen, in der Größe zu ändern oder einzufügen. Erst vor wenigen Tagen wurde die neue Google Fotos Fotobearbeitung per Sprache für alle US-Nutzer freigegeben, die es den Nutzern ermöglicht, alle gewünschten Bearbeitungen einfach verbal oder per Text mitzuteilen. Auch für diese haben wir euch im verlinkten Artikel viele Beispiele gezeigt.

Und dann gibt es für US-Nutzer noch den Create-Tab in Google Fotos, der sowohl die Remix-Funktion für Fotos bereithält sowie die Möglichkeit, Fotos in Videos zu verwandeln. Das sind alles starke Funktionen, aber sie sind an drei unterschiedlichen Stellen zu finden, sodass es für die Nutzer nicht so einfach ist, diese in vollem Umfang zu verwenden.









Nano Banana kommt wohl zu Google Fotos

Jetzt scheint Google all diese Dinge zusammenführen zu wollen und setzt dabei auf den Create-Tab in der Android-App, der für US-Nutzer schon seit einigen Monaten zur Verfügung steht. In diesem Tab werden alle Möglichkeiten zur kreativen KI-Bearbeitung gesammelt, wobei die oben erwähnten Beispiele schon ein Teil davon sind. Nano Banana ist es bisher nicht, doch im obigen Video könnt ihr sehen, dass es dort als „Create“ bereits zu sehen ist.

Das Video stammt aus einer App-Version, in der per Teardown einige interne Schalter umgelegt wurden. Nutzbar ist der neue Bereich noch nicht, doch dieser taucht inklusive Animation in der App auf und somit besteht kaum ein Zweifel an der Integration. Ohnehin würden die Nutzer eine solche Funktion eher bei Google Fotos als bei Gemini erwarten, doch für den KI-ChatBot war und ist diese kurze Exklusivität bekanntlich Gold wert und hat diesen weit nach vorn gebracht.

» Google Fotos: Neue KI-Bildbearbeitung startet jetzt für viele Nutzer – Fotos per Sprache bearbeiten (Videos)

» Android für den Desktop: Googles neues Betriebssystem soll schon 2026 starten; großes Upgrade für ChromeOS

[Android Authority]

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 100 Euro Eintauschbonus:



Letzte Aktualisierung am 2025-09-23 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.