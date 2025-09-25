Android für den Desktop: Googles neues Betriebssystem soll schon 2026 starten; großes Upgrade für ChromeOS

Im Rahmen eines großen Qualcomm-Events hat Google gestern eine vielbeachtete Ansage gemacht, denn man wird Android auf den Desktop bringen und das mobile Betriebssystem damit um eine ganz neue Geräteklasse erweitern. Während die bisherigen Ankündigungen nach ferner Zukunft klangen, legt der Android-Chef jetzt mit einer interessanten Aussage nach: Android für den Desktop soll schon 2026 starten.



Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass Google mit Android auf den Desktop drängt. Dafür hat man derzeit gleich zwei Android Desktop-Projekte, wobei das Android-Betriebssystem für den Desktop sicherlich das interessantere ist. Erst gestern haben Google und Qualcomm gemeinsam die neue Plattform in Aussicht gestellt und mehr Infos zum Ersatz des bisherigen ChromeOS verraten.

Jetzt legt Android-Chef Sameer Samat mit der interessanten Ankündigung nach, dass das Projekt schon „im nächsten Jahr“ – also 2026 – starten wird. Konkret sagte er: „something we are super excited about for next year“. Das heißt nicht, dass wir schon im nächsten Jahr die ersten Android-PCs kaufen können – was aber nicht ausgeschlossen ist – sondern nur, dass man das Projekt im nächsten Jahr zeigen und schnell in die Gänge bringen will.

Google war nicht ohne Grund Gast beim Qualcomm-Event, auf dem das Unternehmen die neuen Prozessoren für den Desktop vorgestellt hat. Es ist daher zu erwarten, dass der Angriff von Android sehr umfangreich verlaufen wird und vielleicht auch bei Microsoft für Kopfschmerzen sorgen könnte. Spannend wird das Zusammenspiel von Android und ChromeOS sein, denn dieses soll in irgendeiner Form weiter innerhalb des Projekts bestehen:

„So what we’re doing is we’re basically taking the ChromeOS experience and re-baselining the technology underneath it on Android“. Trotz Erklärungen lässt sich damit nicht viel anfangen. Es klingt nach einer ChromeOS-Oberfläche für Android, doch der Android-Desktopmodus sieht schon heute aus fast aus wie ChromeOS, daher wäre eine Anpassung gar nicht notwendig. Wir dürfen gespannt sein.

