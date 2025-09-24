Android auf dem Desktop: Google kündigt neues Projekt für die Verschmelzung mit ChromeOS an – alle Infos

Nach vielen Jahren der ausschließlichen Konzentration auf mobile Geräte will Google recht bald Android auf den Desktop bringen und sich dabei nicht nur auf das Streaming von Oberflächen auf großen Displays beschränken. Stattdessen wird es eine ganz neue Android-Variante geben, die auch auf Desktop-PCs einsetzbar sein soll. Jetzt hat Google weitere Details genannt.



Auch wenn es immer wieder kleinere Anläufe gegeben hat, ist der Desktop für Android bisher verschlossen geblieben. Viele Unternehmen haben sich daran versucht, selbst Microsoft ist daran gescheitert und bei Google war das Interesse über mehrere Jahre nicht wirklich groß. Das hat sich nun geändert, denn man arbeitet an mindestens zwei sehr ernsthaften Projekten, um das mobile Betriebssystem auf die großen Displays ohne Touch und mit Tastatur und Maus zu bringen.

Wir haben euch bereits die neuen Desktop-Android-Anläufe von Google vorgestellt, die unter anderem aus dem verzögerten Android 16-Desktopmodus sowie einer Zusammenführung von Android und ChromeOS bestehen. Letztes soll ein neues Betriebssystem hervorbringen, das den Android-Kern auf den Desktop bringt. Weil sich Android und ChromeOS über die Jahre immer ähnlicher geworden sind, spielt es dabei kaum noch eine Rolle, ob eine Android- oder ChromeOS-Oberfläche genutzt werden wird.

Jetzt hat sich Googles Pixel- und Android-Chef Rick Osterloh zum bevorstehenden Einstieg in den Desktopbereich geäußert und dabei einige interessante Punkte angesprochen:

Unsere Strategie besteht darin, in jeder Kategorie wirklich umfassende Computererlebnisse zu schaffen. Wir haben über Autos gesprochen, über XR und natürlich über Smartphones. In der Vergangenheit hatten wir immer sehr unterschiedliche Systeme für PCs und Smartphones.









Die schon vor einigen Wochen erstmals offiziell angekündigte Fusion von Android und ChromeOS wurde jetzt nochmal von Osterloh bestätigt. Allerdings auch mit Aussagen, die das Ganze noch weit weg erscheinen lassen. In den nächsten ein bis zwei Jahren können wir kaum mit einem finalen Produkt rechnen, denn das Projekt ist wohl gerade erst gestartet.

Wir haben ein Projekt gestartet, um dies zu kombinieren. Wir bauen gemeinsam eine gemeinsame technische Grundlage für unsere Produkte auf PCs und Desktop-Computersystemen. Auf diese Weise können wir die großartige Arbeit, die wir gemeinsam an unserem KI-Stack, unserem vollständigen Stack, leisten, noch besser nutzen, indem wir Gemini-Modelle, den Assistenten und unsere gesamte Anwendungs- und Entwickler-Community in den PC-Bereich bringen.

Es geht natürlich darum, dass Google App-Ökosystem verstärkt auf den Desktop zu bringen. Aber auch die Schaffung einer vereinheitlichten Computing-Welt auf Basis von Android steht auf dem Programm.

Wir sind wirklich begeistert davon und ich denke, dass Android auf diese Weise allen in jeder Computerkategorie Dienste leisten kann.

