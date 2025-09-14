Android 16: Wo ist eigentlich der neue Desktopmodus? Google könnte es wegen ChromeOS gestoppt haben

Seit einigen Tagen gilt das aktuelle Betriebssystem Android 16 als komplett, denn Google hat mit der ersten QPR-Version die Variante veröffentlicht, die für die gesamte Generation steht. Allerdings lässt sie eine wichtige Funktion vermissen, auf die viele Nutzer bereits seit langer Zeit warten und auch von Google offiziell angekündigt wurde: Was ist mit dem Android-Desktopmodus?



Fasst man alle Leaks und Entdeckungen zusammen, arbeitet Google seit bald einem Jahrzehnt daran, Android auf den Desktop bzw. auf große Displays zu bringen. Es gab immer wieder neue Anläufe, neue Technologien, angepasste Oberflächen-Bestandteile oder auch sehr konkrete Hinweise auf die Zielrichtung. Doch bis auf mehr als unfertige Oberflächen, die sich nur durch das Umlegen vieler versteckter Schalter überhaupt nutzen ließen, ist niemals etwas daraus geworden.

Mit Android 16 sollte sich das eigentlich ändern, denn der Desktopmodus hat in den letzten zwei Jahren nicht nur sehr große Fortschritte gemacht, sondern wurde von Google auch im Mai dieses Jahres offiziell angekündigt. Viele Pixel-Nutzer der Android 16 QPR1 Beta konnten den Modus bereits aktivieren, der neben dem Material 3 Expressive Design zum Highlight dieser Generation erklärt wurde. Doch im Release von Android 16 QPR1 – dem Höhepunkt dieser Generation – ist absolut nichts davon zu sehen.

Der Modus ist nicht mehr Bestandteil des Betriebssystems. Er lässt sich nicht aktivieren und Google erwähnt diesen mit keinem Wort. Hatte man im Frühjahr noch häufiger über die angepasste Android-Oberfläche gesprochen, wird es aktuell vollständig verschwiegen. Kein Ausblick auf eine kommende Version, kein Teaser und auch keine Wasserstandsmeldung in puncto Android auf dem Desktop.









Google könnte den Desktopmodus kurzfristig zurückgezogen haben

Die jüngsten Update-Runden rund um das Android Feature Drop, das Pixel Feature Drop und auch von Android 16 QPR1 waren auffällig übersichtlich. Selten gab es eine so langweilige Runde, die praktisch keine Neuerungen im Gepäck hatte, sondern nur alte Ankündigungen aufwärmte oder sich auf das zwar schicke, aber aus Feature-Sicht unwichtige, Design bezog. Man konnte bei allen drei Update-Paketen den Eindruck bekommen, dass hier etwas fehlt – was für einen sehr kurzfristigen Rückzug des Desktopmodus spricht.

Entwicklungsstopp wegen ChromeOS?

Sollte Google den Android-Desktopmodus tatsächlich vorerst zurückgezogen haben, stellt sich die Frage nach dem Warum. Die Antwort ist vielleicht in einem sehr ähnlichen Projekt zu suchen. Denn aktuell wagt Google einen doppelten Anlauf auf den Android-Desktop. Einmal das bereits gezeigte Android-Streaming für den Desktop und auf der anderen Seite das neue Chromebook-Betriebssystem auf Basis von Android. Gerade erst hat der Android-Chefentwickler nach Nutzerwünschen für Android auf dem Desktop gefragt. Gut möglich, dass die Projekte nun zusammengeführt wurden und der bereits versprochene Modus erst einmal nicht erscheinen kann und wird.

Was auch immer sich derzeit rund um Android auf den Desktop abspielt: Google verweigert mal wieder die Kommunikation und schweigt, was in den meisten Fällen kein gutes Zeichen ist.

Letzte Aktualisierung am 2025-09-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.