Google One: Ein neues KI-Abo ist gestartet – das sind die drei KI-Pakete für Gemini, Speicherplatz und mehr

Die Abo-Plattform Google One bietet allen Nutzern seit vielen Jahren die Möglichkeit, sich mehr Speicherplatz und zusätzliche Funktionen für das eigene Konto zu verschaffen, wobei letztes erst seit dem Start von Gemini wirklich interessant geworden ist. Jetzt hat man eine neue Abo-Stufe gestartet, die den Weg für noch mehr Pakete öffnen könnte. Hier bekommt ihr einen schnellen Überblick.



Google hat den Funktionsumfang von Gemini immer weiter erhöht und steigert damit nicht nur die Leistungen der Apps, sondern auch deren Anforderungen an die Rechenpower – dementsprechend kann man nicht mehr alles kostenlos anbieten. Wer das Maximum aus Gemini und den angebundenen Apps herausholen möchte, kommt um ein Abo bei Google One nicht herum. Seit diesem Jahr bietet man zwei unterschiedliche Abo-Stufen an, die kürzlich um eine lokale dritte Variante für den indonesischen Markt erweitert wurde.

Google One AI Pro

Die erste Stufe ist Google One AI Pro für den schnellen und vergleichsweise günstigen Einstieg in die Gemini-Welt. Denn ihr bekommt Zugang zu Gemini 2.5 Pro mit bis zu 100 Anfragen pro Tag, Zugang zu den erweiterten KI-Funktionen von NotebookLM, Zugang zur Gemini-Seitenleiste in den Workspace-Apps sowie zum Videogenerator Veo 3, zum Filmtool Flow und vieles mehr. Außerdem sind noch zwei Terabyte Speicherplatz mit an Bord. Ab 24,99 Euro pro Monat seid ihr dabei. Wer jetzt Pixel 10 Pro kauft, erhält noch ein ganzes Jahr Google One AI Pro gratis.

Google One AI Ultra

Die zweite Stufe ist Google One AI Ultra, mit dem sich das Maximum aus Gemini herausholen lässt: Ihr erhaltet die höchsten Limits in Gemini 2.5 Pro, die höchsten Limits in Veo 3 und Flow, die höchsten Limits in NotebookLM und Whisk sowie die höchsten Limits in Workspace, für den Zugang zu Gemini in Chrome sowie 30 Terabyte-Speicherplatz und YouTube Premium. Allerdings auch zu einem Maximum-Preis von 274,99 Euro pro Monat.

Google (One) AI Plus

Vor wenigen Tagen wurde das neue Abo Google AI Plus gestartet, das nicht nur seinen „One“-Zusatz verloren hat, sondern auch nur eine sehr abgespeckte Version von Gemini an Bord hat. Es gibt immerhin Zugang zu Gemini 2.5 Pro, die dreifache Menge an Tokens für die Intelligenz sowie eingeschränkten Zugang zum KI-Videogenerator Veo 3 in der Fast-Version, zu Flow und einigem mehr. Außerdem sind die erweiterten Workspace-Funktionen rund um Gemini mit an Bord. Alle Details zu diesem neuen Abo, das derzeit nur in Indonesien für einen wirklich günstigen Preis angeboten wird, findet ihr im verlinkten Artikel.

Braucht es noch mehr Google One KI-Pakete?

Ich denke, dass der Einstieg mit Google One AI Pro für 19,99 Euro pro Monat vergleichsweise günstig ist. Denn bei der Konkurrenz zahlt ihr einen ähnlichen Preis für weniger Leistung und habt noch dazu 2 Terabyte Speicherplatz pro Monat, der allein schon 9,99 Euro pro Monat kosten würde. Dass das günstige Plus-Abo hierzulande starten wird, ist eher nicht anzunehmen, denn die enorme notwendige Rechenpower wird das für Google wohl eher zum Defizit-Geschäft machen.

Allerdings bin ich der Meinung, dass zwischen Google One AI Pro mit 24,99 Euro und Google One AI Ultra mit 274,99 Euro eine viel zu große Lücke klafft. Klar, es gibt die Google One-Pakete dazwischen, die sich aber nur durch den verfügbaren Speicherplatz und nicht den reinen KI-Leistungen unterscheiden. Ein Zwischenpaket mit 99,99 Euro pro Monat und sehr hohen Limits wäre sicherlich attraktiv. Die Änderungen in diesem Jahr zeigen aber schon, dass Google noch auf der Suche nach der optimalen Preisgestaltung ist.

