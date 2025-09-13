Gemini startet bald auf allen Plattformen: Google bringt KI zu Android Auto, Google Home, Chrome & Google TV

Googles KI-Modell Gemini verbreitet sich immer weiter und soll schon sehr bald einen großen Schritt machen, um noch tiefer in den Alltag der Nutzer einzutauchen. In den nächsten Wochen erwarten wir den Start auf gleich vier neuen Plattformen bzw. Nutzungsbereichen, die von Google allesamt bereits angekündigt worden sind. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über das, was noch kommt.



Durch ein unglaubliches Entwicklungstempo ist es Google mittlerweile gelungen, Gemini im Alltag vieler Nutzer zu etablieren, sei es am Smartphone, am Desktop oder innerhalb der zahlreichen angebundenen Apps. In diesem Jahr geht man den großen Schritt, den zuletzt eher glücklosen Google Assistant vollständig durch Gemini zu ersetzen und dabei einige neue Plattformen zu erobern.

Schon im ersten Quartal dieses Jahres wurde angekündigt, dass der Google Assistant bis Ende 2025 auf Smartwatches, auf Smart TVs und im Auto ersetzt werden wird. Erstes hat man durch den Rollout von Gemini für WearOS bereits begonnen. Im Verlauf des Jahres kamen mit dem Smart Home und den Chrome-Browser noch zwei Erweiterungen dazu, deren Startschuss wir ebenfalls noch für dieses Jahr erwarten.

Diese neuen Gemini-Produkte kommen

Fassen wir daher einmal zusammen, wo Gemini in Kürze starten wird. Wir erwarten Gemini für Google TV auf smarten Fernsehern und Streamingboxen. Außerdem Gemini für Android Auto als zuverlässiger Begleiter im Auto, den Start von Gemini for Home für alle Smart Speaker und Smart Displays sowie Gemini für Google Chrome als smarter Assistent für den Browser-Alltag. Alle Produkte haben sich bereits gezeigt, ihr findet viele Informationen und auch Fotos hinter den verlinkten Artikeln.









Wann startet die Gemini-Welle?

Wir erwarten, dass Gemini for Home am 1. Oktober starten wird. Denn Google lädt für diesen Tag zum Smart Home-Event und die Spatzen pfeifen bereits von den Dächern, dass die neue Hardware sofort verfügbar sein wird. Wir haben euch erst kürzlich alle neuen Smart Home-Produkte von Google übersichtlich zusammengestellt: Smart Speaker, smarte Kameras, Gemini for Home und Google Home Premium. Das wird ein sehr großer Anlauf, der Gemini mitbringen muss.

Parallel zum Smart Home wird man wohl auch Gemini für Google TV starten, denn der Fernseher gehört mittlerweile zum Smart Home und durch die bereits bekannte Brücke vom neuen Google Home Smart Speaker zum Google TV Streamer wäre ein weiterer Verbleib beim Assistant kaum sinnvoll. Fehlt nur noch der Start für Android Auto, den man ebenfalls für „Ende des Sommers“ angekündigt hat. Der kürzliche Release von Android Auto 15 dürfte die letzte Vorbereitung gewesen sein.

Ein großes Fragezeichen steht hingegen noch hinter Gemini für Google Chrome, das sich eher in einer experimentellen Phase befindet und vielleicht nicht bis zum Ende des Jahres für die breite Nutzerschaft ausgerollt werden kann.

Letzte Aktualisierung am 2025-09-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.