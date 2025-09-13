Pixel-Smartphones: Wird Google bald ein großer Player sein? Verkaufszahlen schießen weiter in die Höhe

Google ist mit den Pixel-Smartphones immer erfolgreicher und kann seit einigen Jahren mit jeder neuen Generation Rekordverkäufe erzielen – das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Jetzt scheint die Marke an einer entscheidenden Weggabelung angekommen zu sein, die darüber entscheidet, ob Google Pixel zu einem sehr großen Player wird oder eben nicht. Das Potenzial scheint riesig.



Während die ersten Generationen der Pixel-Smartphones noch belächelt worden und weder von der Nutzerschaft noch der Konkurrenz ernstgenommen worden ist, sieht das mittlerweile ganz anders aus. Gefühlt seit der sechsten Generation, die die bis heute geltenden Design-Grundlagen geschaffen und den Tensor-SoC hervorgebracht hat, ist Google auf der Überholspur. Man hat eine eigene Richtung gefunden, die Kinderkrankheiten der ersten Jahre ausgemerzt und sich nicht (mehr) von der Konkurrenz treiben lassen.

Google Pixel mit Rekordzahlen

Seit damals können die Marktforscher für Google immer höhere Verkaufszahlen und Marktanteile vermelden. Immer wieder ist von Rekordverkäufen die Rede, von der am schnellsten wachsenden Marke und von landesspezifischen Errungenschaften wie etwa das Überspringen der 10 Prozent-Marke in Japan. Das alles hat dazu geführt, dass die Pixel-Smartphones zu einer echten Marke geworden sind, so wie es Apple und Samsung Galaxy schon seit Beginn der Smartphone-Ära waren.

Erst vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass Pixel die Verkaufszahlen erneut verdoppelt hat, während Samsung stagniert und Apple gar Marktanteile im Premium-Segment verliert. Pixel gehört jetzt zu den fünf größten Smartphone-Marken weltweit und könnte bei gleichbleibender Tendenz schon im nächsten Jahr auf den dritten Platz hinter Apple und Samsung vorrücken. Wer hätte das vor wenigen Jahren überhaupt für möglich gehalten?









Google Pixel kann zum großen Player werden

Wie sich an den aktuellen Zahlen und vor allem den Tendenzen zeigt, kann Google Pixel zu einem großen Player werden – um einmal bei Googles Wording zu bleiben. Zwar hat das Unternehmen erst vor wenigen Tagen gesagt, dass Pixel kein großer Player werden soll, aber Tiefstapelei gehört im Geschäft eben manchmal dazu. Denn tatsächlich kann Google mit dem aktuellen Wachstum sehr zufrieden sein, das aktuell jährlich fast eine Verdopplung der Verkaufszahlen mit sich bringt.

Tatsächlich scheinen auch die jüngsten Schritte darauf abzuzielen, die Smartphones noch stärker im Markt zu positionieren und nicht nur langsam wachsen zu lassen: Die Switch you Phone-Kampagne gegen Apple unterstützt die aktuelle Entwicklung der Marktanteile. Aber selbst die Absage vieler neuer Pixel-Produkte ist nicht unbedingt als Sparmaßnahme zu sehen, sondern viel mehr als Konzentration auf das Kernprodukt. Ich hatte das hier im Blog erst vor wenigen Tagen in meinem Beitrag „Wo will Google Pixel eigentlich hin?“ thematisiert.

Ob Google tatsächlich schon in wenigen Jahren sehr ernsthaft mit Samsung und Apple um die Smartphone-Krone konkurriert, bleibt abzuwarten. Ganz so unwahrscheinlich ist das jedenfalls nicht mehr. Insbesondere Googles KI-Stärke, der weder Apple noch Samsung etwas entgegenzusetzen haben, kann den Unterschied machen – und tut das offensichtlich schon heute.

