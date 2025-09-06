Pixel-Smartphones: Google tritt wohl auf die Bremse – darf die erfolgreiche Marke nicht mehr größer werden?

Google ist mit Pixel seit Jahren auf Wachstumskurs und konnte sowohl die Verkaufszahlen als auch Marktanteile immer weiter steigern. Mittlerweile hat man die Wahrnehmungsgrenze überschritten, verkauft mehrere Millionen Smartphones und scheint jetzt auf die Bremse steigen zu wollen. Die jüngsten Schritte und Aussagen lassen vermuten, dass die Marke „Pixel“ nicht zu groß werden darf.



Google war schon lange vor „Pixel“ im Smartphone-Markt aktiv, denn man gab mit den jährlichen Nexus-Smartphones immer wieder Impulse und Richtungen vor, in die sich das Betriebssystem Android entwickeln sollte. Diese Zeiten hat man längst hinter sich gelassen und hat schon vor neun Jahren angekündigt, mit den Pixel-Smartphones keine Kompromisse mehr eingehen zu wollen und auch auf anderen Smartphone-Hersteller keine Rücksicht mehr nehmen zu wollen.

Heute, neun Jahre später, haben die Pixel-Smartphones je nach Region völlig unterschiedliche Marktanteile, die von einem Prozent bis drei Prozent reichen oder zum Teil schon an der Zweistelligkeit kratzen. Für Google ist das ein großer Erfolg und die Hardware-Sparte ist zum bedeutenden Geschäftsbereich geworden – damit ist das Hauptziel eigentlich erreicht worden. Denn es geht nicht primär um Marktanteile, sondern viel mehr um die Bedeutung.

Man könnte erwarten, dass Google darauf aufbauend noch mehr Gas gibt und sich dauerhaft in den Top 5 der größten Smartphone-Marken etablieren möchte. Doch das scheint gar nicht der Fall zu sein, denn der Pixel-Chef höchstpersönlich hat erst vor wenigen Tagen verkündet, dass Google Pixel nie ein großer Player im Smartphone-Markt werden soll.









Pixel-Chef Rick Osterloh sagte, dass Pixel nie ein großer Player sein wird und dies auch gar nicht Googles Ziel ist. Für eine säuberlich geplante Marketingveranstaltung ist das eine gewagte Aussage, die Osterloh sicherlich nicht spontan rausgehauen hat. Viel mehr könnte dahinter das Kalkül stecken, die zahlreichen Android-Partner weiter bei Laune zu halten oder gar zu beruhigen. Denn mit steigenden Marktanteilen wird auch Googles Doppelrolle immer problematischer.

Google ist für alle Smartphone-Hersteller (mit Ausnahme von Apple) Konkurrent und Partner zugleich. Alle Hersteller sind von Googles Android abhängig und könnten ihr Geschäft ohne das Betriebssystem nicht aufrechterhalten. Gleichzeitig strebt Google mit den Pixel-Smartphones immer weiter nach oben und macht ihnen Marktanteile streitig. Wenn die Hersteller könnten, hätte sich der eine oder andere sicherlich schon von Googles Android verabschiedet.

Schon 2016 gab es öffentlichkeitswirksame Sorgenmeldungen der Hersteller über Googles Smartphone-Einstieg. Heute hat sich das verschärft und viele dürften es nicht mehr so entspannt sehen wie früher. Google mag Apple als Vorbild haben, doch diese Konstellation kann man selbst im Android-Markt nicht erreicht. Gut möglich, dass es für Pixel ein Wachstumslimit gibt, das als rote Linie zwischen Google und den Herstellern gilt. Sollte es ein solches geben, wäre Googles plötzlich angezogene Handbremse nachvollziehbar.

