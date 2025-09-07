Pixel: Wo will Google eigentlich hin? Zahlreiche Absagen lassen auf stärkere Portfolio-Konzentration schließen

Google ist mit den Pixel-Smartphones mittlerweile recht erfolgreich und hat die Marke Pixel in den letzten Jahren weiter ausgebaut bzw. sich in den aktiven Bereichen breiter aufgestellt. Doch jetzt scheint man erst einmal vom Gaspedal gehen zu wollen, denn praktisch allen Wachstumsmärkten hat man eine Abfuhr erteilt. Dadurch stellt sich die Frage, wo Google mit „Pixel“ überhaupt hin will.



In diesem Jahr feiert man bei Google zehn Generationen Pixel und kann nicht ganz ohne Stolz auf die Erfolge der letzten 9+ Jahre zurückblicken. Aus den zwei belächelten Smartphones im Jahr 2016 sind mittlerweile vier erfolgreiche Smartphones mit bekannter Marke geworden. Das Portfolio wurde um Foldables erweitert, um ein Tablet, um Smartwatches, um Kopfhörer und zuletzt auch um die neue Ladelösung Pixelsnap. Rund um „Pixel“ hat man eine Markenwelt und ein zusammenhängendes Portfolio aufgebaut.

Eine klar kommunizierte Abgrenzung zwischen „Google“ und „Pixel“ hat es im Hardware-Bereich nie gegeben, doch man kann wohl festhalten, dass sich alles um die Smartphones dreht. Selbst die Smartwatches und Kopfhörer kann man im weitesten Sinne als Smartphone-Zubehör betrachten. Daher liegt es nahe, dass das weitere Wachstum ebenfalls in diesem Bereich stattfinden wird. Allerdings scheint das für die nächsten Jahre keine Priorität zu haben.

Vor wenigen Tagen hat Google eine Portfolio-Pause angekündigt. Man hat Tablets abgesagt, man hat Smart Glasses abgesagt, möchte keine weiteren Foldable-Varianten mehr bringen und selbst an smarten Ringen hat das Pixel-Team aktuell kein Interesse. All diese Produkte könnten (mit Ausnahme des Tablets) ebenfalls als Smartphone-Zubehör betrachtet werden und wurden daher in der Interview-Runde erwähnt.









Wo will Google mit „Pixel“ noch hin?

Wenn man sich die Liste der für die nächsten Jahre ausgeschlossenen Produkte ansieht, stellt sich unweigerlich die Frage, wie Googles Roadmap-Perspektive aussieht. Als Inspiration muss man sich eigentlich nur das Portfolio von Apple oder das von Samsung Galaxy ansehen, um diverse Kategorien zu finden, in denen Google noch nicht aktiv ist. Auch smarte Bluetooth-Tracker wären noch interessant und werden seit bald zwei Jahren erwartet – kamen aber ebenfalls immer noch nicht (siehe Pixel Tracker).

Wir können daher davon ausgehen, dass Google mit Pixel zunächst nicht mehr in der Breite wachsen will, sondern sich noch fester im digitalen Alltag verankern und stärker auf die bestehenden Produktlinien konzentrieren will. Das ist sicherlich nicht die schlechteste Idee und grundsätzlich ist man mit Smartphone, Smartwatch und smarten Kopfhörern auch jetzt schon breit genug aufgestellt, um große Teile des smarten Alltags abzudecken.

Dass auf derselben Veranstaltung noch davon die Rede gewesen ist, dass Google Pixel nie ein großer Player im Smartphone-Markt sein will, sondern man sich mit der aktuellen Verbreitung zufriedengibt, spricht gegen diese These. Doch ein börsennotiertes Unternehmen ist permanent auf Wachstum ausgerichtet, also in irgendeine Richtung muss es weitergehen. Vielleicht werden wir es schon bald erfahren…

