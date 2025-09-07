Nest und Fitbit: Die beiden Google-Marken verschwinden – große Neustarts wohl mit ganz neuem Auftritt

Google hat im Laufe der Jahre auch durch Übernahmen ein großes Hardware-Portfolio aufgebaut, wobei vor allem Nest und Fitbit einige Zeit zur ersten Riege gehörten. Doch das ist längst vorbei und trotz der von Google angekündigten Neustarts in beiden Bereichen mehren sich die Anzeichen, dass sowohl Nest als auch Fitbit als Marken verschwinden werden – und zwar schon im nächsten Monat.



Schaut man sich Googles Hardware-Portfolio an, finden sich dort vier große Marken: Pixel, Nest, Fitbit und Google selbst. Doch während Pixel jährlich mit neuen Smartphones, Smartwatches, Kopfhörern und sehr regen Software-Updates aktiv ist und „Google“ in anderen Bereichen wie etwa dem TV Streamer zum Einsatz kommt, war von Fitbit und Nest schon seit langer Zeit nichts mehr zu hören. Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Monaten Fitbit und Nest totgeschrieben und die aktuellen Entwicklungen scheinen das zu bestätigen.

Aus Google Nest wird Google Home

Die massive Nest Aware-Preiserhöhung dürfte die letzte Amtshandlung von Nest gewesen sein, auch wenn diese kaum nachvollziehbar gewesen ist. Denn es gibt seit mehreren Jahren keine neuen Nest-Produkte mehr und selbst die mit der Lupe zu suchenden Neustarts des letzten halben Jahrzehnts waren lediglich Aufgüsse. Beim neuen Angriff auf das Smart Home scheint man daher auf Nest gänzlich zu verzichten.

Wir haben euch bereits Googles neue Smart Home-Produkte vorab ausführlich vorgestellt. Selbst auf Leaks der neuen Kameras und Smart Speaker, die bisher unter dem Nest-Branding liefen, ist von „Nest“ keine Rede mehr. Der neue KI-Anlauf nennt sich „Gemini for HOME“, statt „Gemini for Nest“ und der vielleicht deutlichste Hinweis ist es, dass aus „Nest Aware“ in Kürze „Google Home Premium“ wird. Auch wenn es nicht gänzlich ausgeschlossen ist, gäbe es absolut keinen Grund für Google, die neuen Kameras wieder als Nest zu vermarkten.









Fitbit geht in der Pixel Fitness auf

Ebenfalls im nächsten Monat will Google den großen Fitness-Neustart wagen. Wir haben euch die neue Google Fitness-App mit Gemini Health Coach bereits ausführlich vorgestellt. Diese wird das bisherige Fitbit ersetzen – und das, ohne dass man „Fitbit“ in der gesamten Vorstellung überhaupt einmal erwähnt hätte. Lediglich im Kleingedruckten des Blogbeitrag heißt es, dass die Nutzer die Neuerungen in der Fitbit-App finden werden. Klar, noch heißt sie auch so. Doch die neue App dürfte sowohl Fitbit als auch mutmaßlich Google Fit ersetzen, das auch schon seit Jahren dahinsiecht.

Bei Fitbit kommt dazu, dass die letzte neue Fitnesstracker- und Smartwatch-Hardware gute zwei Jahre zurückliegt. Zwischenzeitlich gab es einen neuen Tracker für Kinder, aber das war dann auch schon alles. Stattdessen findet die Fitbit-Software hauptsächlich auf der Pixel Watch statt. Dass es keine Fitbit-Smartwatches mehr geben wird, wurde auch schon vor Monaten offiziell verkündet. Sollte Google noch an Fitnesstrackern festhalten wollen, könnten auch diese unter dem Pixel-Branding erscheinen.

Beide Einstellungen sind von Google bislang nicht offiziell kommuniziert worden, aber auch noch nicht dementiert worden. Doch die fehlenden Erwähnungen der beiden Marken sind ein deutliches Zeichen. Auch die schon vor zwei Jahren erfolgte interne Zusammenlegung aller Hardware-Marken und deren Entwicklungsteams haben diese Richtung bereits eingeschlagen. Eine Wiederbelebung von Nest und Fitbit wäre mehr als überraschend.

