Google Home: Neuer Smart Speaker, Kameras, Gemini for Home, Premium-Abo – viele neue Produkte kommen

Nicht ganz überraschend hat Google vor wenigen Tagen angekündigt, am 1. Oktober den großen Neustart von Google Home einzuläuten, der beim Comeback aus einer ganzen Reihe von neuen Produkten bestehen wird. In diesem Fall ist es gleich ein mehrfacher Neustart, der neben dem altbekannten Namen auch neue Hardware mitbringen wird, ein neues Abo-Modell und natürlich Gemini.



Google hat das Smart Home über Jahre sträflich vernachlässigt und vielen ehemaligen Nutzern das Gefühl gegeben, dass da nicht mehr viel kommt. Doch jetzt steht das große Comeback an, das man schon während des vielbeachteten Pixel-Events angeteasert hat – gar Produkte gezeigt hat – und jetzt mit der Einladung für die Präsentation am 1. Oktober offiziell gemacht wurde. Der Neustart ist in puncto Produkte nicht unbedingt innovativ, aber man bringt sie auf die Höhe der Zeit.

Neue Google Home-Kameras

Das Herzstück der Smart Home-Überwachung sind nach wie vor Kameras und Google spendiert allen nach wie vor im Portfolio befindlichen Nest Cams ein großes Upgrade auf eine neue Generation. Diese dürfte zwar nicht mehr die Bezeichnung Nest tragen, scheint aber sonst äußerlich nur kleine Schritte zu machen. Wir hatten euch die Kameras für den Innenbereich, für den Außenbereich sowie für die Türklingel bereits im unten verlinkten Artikel vorgestellt.

Die neuen Kameras sollen eine verbesserte Bildqualität mitbringen und wenig überraschend hauptsächlich von Software-Features profitieren, die durch den Einzug von Gemini sowie dem Google Home Premium-Abo ermöglicht werden – mehr dazu später in diesem Artikel. Alle bisher bekannten Infos zu den Kameras findet ihr im folgenden verlinkten Artikel:

» Alle Infos zu den neuen Google Smart Home-Kameras









Neuer Smart Speaker

Der neue Smart Speaker wurde von Google schon während der Pixel-Präsentation offiziell gezeigt. Zwar hat man nur Gemini für das Smart Home angeteasert und den Smart Speaker nicht erwähnt, aber dieser war sehr deutlich zu sehen. Mittlerweile gibt es auch viele geleakte Bilder, die das Design bestätigen. Der Smart Speaker hebt sich rein äußerlich stark von den bisherigen Nest-Geräten ab und erinnert mehr an einen Amazon Echo. 360 Grad-Sound ist durch die Form gegeben, der neue Ring soll, mehr Informationen liefern und eine Kopplung mit dem Google TV Streamer echten Surround-Sound ermöglichen.

Der größte Schritt ist natürlich Gemini, das bei einem Lautsprecher den Unterschied macht. Gemini wird im Gegensatz zum Google Assistant natürliche Konversationen ermöglichen, keine starren Befehle mehr erfordern, kann viel mehr Informationen liefern und vieles mehr, das allen Nutzern längst vom Smartphone bekannt ist. Auf weitere technische Neuerungen müssen wir noch warten, der Smart Speaker wird aber sicherlich das Hardware-Herzstück dieses Anlaufs sein.

» Mehr Infos zum neuen Google Smart Speaker

» Noch mehr Fotos vom neuen Google Smart Speaker

Gemini for Home

Mit Gemini for Home wird der Google Assistant im Smart Home endgültig ersetzt, das ist keine große Überraschung. Google hat den neuen KI-Assistenten für das Smart Home interessanterweise schon recht ausführlich vorgestellt und auch dessen Stärken präsentiert. Diese reichen von einem umfangreichen Medienzugriff über eine deutlich gesteigerte Intelligenz bis zur erweiterten Smart Home-Steuerung. Man nennt es einfach „Fragen sie alles“ und gibt man damit schon vor, dass Gemini auch auf Smart Speakern einen sehr großen Funktionsumfang haben wird.

Das alles hier zu wiederholen, würde den Rahmen sprengen, schaut euch daher einfach alle angekündigten Neuerungen im folgenden verlinkten Artikel an:

» Das ist das neue Gemini for Home









Google Home Premium

Mit Google Home Premium schafft man ein ganz neues Abo-Modell, das das bisher eher glücklose Nest Aware ersetzen soll. Analog dazu soll Google Home Premium Advanced das Nest Aware Plus ersetzen. Was das Abo abdecken wird, wissen wir bisher noch nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass alle erweiterten Kamera-Funktionen ein solches Abo voraussetzen, so wie das bisher bei Nest Aware gewesen ist. Aber auch Gemini AI Pro im Rahmen der Smart Home-Nutzung könnte ein Teil dieses Abos sein.

» Alles was bisher zu Google Home Premium bekannt ist

Nest vor dem Aus?

Auch wenn viele Leaker und Onlinemedien noch von „Google Nest“ sprechen, ist die Smart Home-Marke auf keinem einzigen Leak zu sehen und auch auf Googles Einladung und Teaser nicht einmal im Ansatz erwähnt. Die Umbenennung von Nest Aware in Google Home Premium tut ihr Übriges. Ebenso wie „Gemini for Home“. Man hätte es sonst auch „Gemini for Nest“ nennen können. Weil „Google Home“ allein schon aufgrund der Smartphone-App nach wie vor die bekanntere Marke ist und auch selbsterklärender ist, dürfte „Nest“ wohl Geschichte sein.

Letzte Aktualisierung am 2025-09-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.