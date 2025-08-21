Smart Home: Google zeigt ganz neuen Smart Speaker – könnte bald mit Gemini for Home starten (Galerie)

Nach einer langen Durststrecke will Google endlich wieder im Smart Home-Bereich angreifen, wobei man sich wohl nicht nur auf neue Software beschränkt: Während der Ankündigung des neuen Gemini for Home hat man nicht ganz zufällig auch einen neuen Smart Speaker gezeigt, der vielleicht schon in wenigen Wochen angekündigt werden könnte. Dieser setzt auf ein ganz neues Design.



Während der Präsentation von Gemini for Home hat Google ohne weitere Anmerkung einen neuen Smart Speaker gezeigt, auf dem der Assistant-Nachfolger präsentiert wurde. Das Video konzentriert sich auf die Anfragen, die neuen Möglichkeiten und den Protagonisten Lando Norris, aber der Smart Speaker ist natürlich nicht nur versehentlich zu sehen, sondern dürfte als geschickte Botschaft platziert sein, dass man das Smart Home noch nicht vergessen hat.

Der neue Smart Speaker zeigt sich in einem für Google ganz neuen Design, das mit den bisherigen Google Home- und Nest Smart Speakern nicht viel gemeinsam hat. Auf den ersten Blick erinnert es eher an einen Amazon Echo mit seiner runden Kugelform. Google setzt allerdings auf eine abgeflachte Variante, sodass es sich auf den zweiten Blick unterscheidet. Die Formgebung ergibt sich rein daraus, dass das Gerät ein Lautsprecher ist, der neben hilfreichen KI-Tipps eben auch guten Sound versprühen soll.

An der Unterseite ist eine umrandende Lichtleiste zu sehen, die schon wieder an den Amazon Echo erinnert und sich von den bisherigen Google-Farben verabschiedet. Interessanterweise gab es schon vor einigen Monaten ein LED-Lichter-Update für die Nest Smart Speaker, das die Assistant-Farben durch die Gemini-Farben austauschen kann. Auf dem neuen Produkt kommen diese natürlich von Beginn an zum Einsatz.

Es gibt keine Details, keinen Produktnamen, keinen Zeitrahmen – lediglich das Bildmaterial. Dennoch gehe ich davon aus, dass Google tatsächlich einen neuen Smart Speaker auf den Markt bringen wird, der dem gezeigten Produkt sehr nahe sein wird.

» Das sind die neuen Möglichkeiten von Gemini for Home

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.