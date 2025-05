Smart Home: Nest Audio Smart Speaker ersetzt Google Assistant jetzt auch visuell durch Gemini (Video)

In vielen Millionen Haushalten befinden sich Smart Speaker mit dem Google Assistant, der natürlich auch in diesem Bereich schon sehr bald durch Gemini ersetzt werden wird. Jetzt zeigt sich bei einigen Nutzern ein interessantes Verhalten, das den Assistant nicht nur verbal, sondern auch visuell ersetzen soll: Der Nest Audio Smart Speaker leuchtet bei ersten Nutzern in Gemini-Farben.



Bis zum Ende des Jahres soll der Google Assistant vollkommen vergessen werden und natürlich auch auf Smart Speakern und Smart Displays durch Gemini ersetzt werden. Erst vor wenigen Tagen wurde der breite Rollout des neuen KI-ChatBot in Aussicht gestellt, denn Gemini kommt auf alle Plattformen von Smartwatches über Autos bis Smart TVs. Auf Smart Speakern wird Gemini keinen ganz so großen Unterschied machen können, doch offenbar nutzt man jedes Detail.

Der Nest Audio besitzt auf der Vorderseite vier LEDs, die normalerweise bei aktiver Nutzung in den vier Google-Farben aufleuchten, die in diesem Kontext den Google Assistant symbolisieren. Das hätte man natürlich beibehalten können, denn Google ist ja nach wie vor involviert, aber dennoch soll Gemini auch an dieser Stelle einziehen. Wie ihr im obigen Video sehen könnt, leuchten die LEDs nun in den Gemini-Farben von Blau bis Violett, die den Farbverlauf im Gemini-Stern darstellen.

Es ist nur ein Detail, das den Nutzern durch die meist prominente Positionierung des Lautsprechers aber sicherlich recht schnell auffallen wird. Wirklich daran stören wird sich wohl niemand, aber wer sich an die bunten Farben gewöhnt hat, könnte das zunächst dennoch merkwürdig finden und vielleicht sehr kurz das Gefühl haben, dass der Smart Speaker nicht funktioniert oder ein sonstiges Problem hat.

Derzeit zeigt sich das nur beim Nest Audio, während der Nest Mini weiterhin in den vier bekannten Farben leuchtet. Gut möglich, dass nicht alle Geräte technisch dazu in der Lage sind, die Farben zu ändern, sodass es gerade bei den älteren Generationen weiterhin bei den Google Assistant-Farben bleiben kann.

» Gemini startet auf allen Plattformen: Google bringt KI zu Android Auto, WearOS und Google TV (Videos)

» Hey Google? Nutzer sollen den Google Assistant schnell vergessen – wird von Gemini vollständig pulverisiert

[9to5oGoogle]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.