Android: Circle to Search integriert Gemini – Fragen und Aufforderungen sofort eingeben (Video + Teardown)

Google hat mit Circle to Search vor längerer Zeit eine sehr einfache Form der visuellen Suche gestartet, mit der Nutzer jedes beliebige Detail an der Smartphone-Oberfläche einkreisen können. Jetzt steht ein größeres Update vor der Tür, das natürlich auf Gemini basiert und die ausgewählten Elemente im ersten Schritt mit einer Sprachanweisung verknüpfen kann. In einem Video ist dieser neue Ablauf bereits zu sehen.



Die visuelle Suche per Google Lens gibt es unter Android schon seit vielen Jahren, doch erst mit Circle to Search hat man das so einfach gestaltet, dass es massentauglich geworden ist: Einfach den gewünschten Bereich am Display einkreisen und schon wird der Text, das Bild oder der sonstige Inhalt im Bildausschnitt analysiert. Wer mit den automatisch gelieferten Ergebnissen der Erkennung nicht zufrieden ist, kann diese in weiterer Folge mit einer konkreten Frage verknüpfen.

Schon bald soll dieser Prozess durch die Integration von Gemini beschleunigt und vermutlich noch einmal neu aufgestellt werden. Nach dem vermutlich schon bald kommenden Update wird der Aufruf sofort an Gemini übergeben und die Marke „Circle to Search“ scheint zugunsten des KI-ChatBot zu verschwinden. Das Umkreisen führt dazu, dass der Bildausschnitt zu einem Quellmedium von Gemini wird, sodass direkt eine Frage oder Aufforderung eingegeben werden kann.

Im oben eingebundenen Video könnt ihr den gesamten Ablauf sehen, der weiterhin flüssig vonstattengeht und den Nutzern dennoch eine zusätzliche Möglichkeit bietet. Es scheint so zu sein, dass Gemini an die Stelle von Google Lens bzw. dem Circle to Search-Ablauf tritt und den gesamten Prozess übernimmt. Für die Endnutzer spielt das schlussendlich keine Rolle, für Google ist es hingegen ein weiterer Bereich, in dem man den KI-ChatBot als unverzichtbar positionieren kann.

Auch wenn der Ablauf final aussieht, soll sich das Ganze wohl noch in einer internen Dogfood-Testphase befinden und somit wohl noch einige Wochen oder gar Monate bis zum Rollout benötigen. Gut möglich, dass man Google Lens vollständig durch Gemini ersetzen wird, denn die Überschneidungen sind doch recht groß und lassen derzeit nur die Kategorisierung bei Gemini vermissen.

[Android Authority]