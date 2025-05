Gboard: Googles Tastatur-App erhält neue Oberfläche für Emojis, GIFs und Sticker – bringt größere Buttons

Mit der Tastatur-App Gboard lassen sich viele verschiedene Dinge in Textfelder einfügen, zu denen neben den klassischen Buchstaben bekanntlich auch Emojis, GIF-Animationen, Sticker oder simple Text-Emojis gehören. Jetzt erhält der mediale Bereich der App ein neues Design, das die Gesamtübersicht entfernt und dadurch gleichzeitig für mehr Übersicht in der Auswahl sorgt. Es gibt größere Buttons und eine optimierte Auswahl.



Sehr viele Smartphone-Nutzer dürfen in ihrer Kommunikation auf Emojis setzen, die entweder selbst in Textform eingegeben werden, innerhalb der genutzten Kommunikations-App ausgewählt werden oder aus der Gboard-App ausgewählt werden. Googles Tastatur-App bietet außerdem die Möglichkeit zur Verwendung von Text-Emojis, GIF-Animationen oder Sticker. Um den Nutzern diese passend zum Text vorzuschlagen, gab es bisher eine Art Startseite „Alle“, in der die unterschiedlichen Medientypen zusammengefasst waren.

Jetzt wird eine neue Variante ausgerollt, die diese Startseite mit allen Medien inklusive Suchfunktion aus der App entfernt. Ihr könnt die aktuelle Variante auf den ersten Screenshots in diesem Artikel und die neue Variante auf den zweiten Screenshots über diesem Absatz sehen. Durch den Entfall der Startseite wird mehr Platz in der Auswahlreihe für den Medientyp geschaffen, sodass diese Buttons vergrößert werden können. Statt eingekreiste Icons gibt es nun pillenförmige Buttons. Allerdings sorgt das dafür, dass ihr möglicherweise seitwärts scrollen müsst, um alle Einträge zu sehen.

Um noch mehr Platz einzusparen, wird der Button zum Löschen des jeweils letzten Zeichens ebenfalls aus der Navigation entfernt und ist nun schwebend umgesetzt. Meiner persönlichen Meinung nach sind beide Varianten nicht ganz glücklich, aber irgendwo muss man den Button eben platzieren und eine andere Variante scheint es derzeit nicht zu geben. Durch diese beiden Entfernungen ist genügend Platz, um die Navigation zu entschlacken und gleichzeitig durch größere Elemente hervorzuheben.

Ich denke, dass es vielleicht eine gangbare Variante wäre, den Nutzern die Auswahl in diesem Menü anpassen zu lassen. Rein persönliche Meinung: Ich benötige keine Sticker und erst recht keine Text-Emojis, die ich auch selbst eingeben könnte. Emoji und GIF reichen aus. Und dann hätte auch der Löschen-Button wieder Platz.

