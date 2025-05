NotebookLM: Google startet neue Android-App für alle Nutzer – Gemini als bester Freund eures Gehirns

Das auf der Gemini-KI basierende Tool NotebookLM hat in den letzten Monaten große Schritte gemacht und sich wohl tatsächlich bei immer mehr Nutzergruppen vom Geheimtipp zum praktischen Helferlein gesteigert. Jetzt dürfte die Reichweite noch einmal anziehen, denn Google hat wie versprochen die neue Android-App veröffentlicht, die schon vor einigen Tagen erstmals angekündigt und für die I/O in Aussicht gestellt wurde. Die App bringt eine optimierte Oberfläche.



Das Gemini-Tool Google NotebookLM kann sowohl im Desktopbrowser als auch auf mobilen Geräten genutzt werden, wobei bei Letzten bisher eine webbasierte Anwendung zum Einsatz kam, die in ihren Möglichkeiten sowohl funktionell als auch visuell etwas eingeschränkt gewesen ist. Für den breiten Einsatz ist eine eigenständige Android-App in diesem Fall nach wie vor die bessere Lösung.

Im Play Store finden sich jetzt eine Reihe von Screenshots sowie die Beschreibung der App, sodass wir uns auch ohne Download schon einen guten Eindruck davon verschaffen können, welche Möglichkeiten geboten werden sollen. Die App dürfte stets mit der Auswahl eines Workbook beginnen, wobei ein neues auf Basis einer Vorlage erstellt oder ein vorhandenes geöffnet werden kann. Befindet sich der Nutzer dann in einem der Workbooks, verändert sich die Oberfläche.

Im Hauptteil der App finden sich die hochgeladenen Dokumente oder bei der Auswahl eines Dokuments der jeweilige Inhalt. In einer schwebenden Leiste lassen sich Fragen stellen oder weitere Inhalte hinzufügen. Am unteren Rand gibt es eine Navigationsleiste mit den drei Bereichen Quelle, Chat sowie Studio. Erstes umfasst die Verwaltung der Inhalte, zweites lässt die Nutzer Fragen stellen und interagieren und im Dritten befinden sich die diversen Werkzeuge.









Ein großer Vorteil der nativen App gegenüber der Web-App soll es sein, dass sich diese im Teilen-Menü von Android verankert. Somit lassen sich sehr schnell Inhalte aus anderen Apps zu NotebookLM übertragen und in einem eigenen Workbook zur späteren Bearbeitung zusammenfassen. Nutzer werden bei der Verwendung von NotebookLM die Möglichkeit haben, auf die Notizbücher zuzugreifen, Fragen zu stellen oder auch die neuen Audio-Zusammenfassungen zu nutzen. Letztes nach erfolgter Erstellung auch mit Offline-Wiedergabe.

In der Beschreibung heißt es, „verwandeln sie Komplexität in Klarheit“ – und damit ist vielleicht schon das wichtigste Argument für NotebookLM gesagt. Es wird gar als „bester Freund ihres Gehirns“ angepriesen, was ich in dieser Formulierung vielleicht eher auf eine automatische Übersetzung schieben würde – aber grundsätzlich hat man damit natürlich recht. Ich denke, die App hat noch sehr viel Potenzial.

Die App wurde schon vor einigen Tagen in den Play Store gebracht und jetzt für alle Nutzer zum Download freigegeben. Probiert sie doch schon einmal aus.