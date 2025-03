Gboard: Googles Tastatur-App erhält runde Tasten – neues Design zeigt sich bei ersten Nutzern (Screenshots)

Gerade erst hat die Tastatur-App Gboard die magische Marke von zehn Milliarden Installationen durchbrochen, da steht schon das nächste größere Update vor der Tür, das sich in diesen Tagen bei ersten Nutzern zeigt. Die seit jeher eher rechteckigen oder quadratischen Tasten der App-Oberfläche lassen sich mit einer neuen Funktion nun in eine runde oder ellipsenförmige Darstellung umschalten. Ungewohnt, aber schick.



Die Gboard-App gibt allen Nutzern über die Einstellungen die Möglichkeit, die Darstellung der Tasten und der gesamten Tastatur-Oberfläche weitgehend anzupassen. Das reicht von Farben über Schriftarten bis zur Höhe und Kontur der Tasten. Bisher hat man es aber stets bei den quadratischen oder rechteckigen Tasten mit einer leichten Abrundung belassen. Das scheint sich nun zu ändern, denn erste Nutzer der Beta haben in diesen Tagen die Möglichkeit, die Darstellung anzupassen.

Wir ihr auf obigen Fotos sehen könnt, zeigen sich die Tasten in einem vollständig kreisrunden Design bzw. werden bei einer größeren Höhe in einer Ellipsenform dargestellt. In jedem Fall sind sie abgerundet und heben sich daher noch deutlicher als bisher voneinander ab. Wer die Konturen deaktiviert hat, wird das nicht bemerken oder benötigen, aber für alle anderen Nutzer ist das ein recht deutlicher Wechsel. Dieser könnte aber auch im ersten Moment dafür sorgen, dass man sich aufgrund der vermeintlich kleineren Tippfläche etwas vertut.

Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher nicht, doch die Verfügbarkeit innerhalb der Beta zeigt schon, dass der Rollout nicht mehr weit entfernt ist. Vielleicht folgt noch das eine oder andere Feintuning, aber grundsätzlich sollte sich daran nicht mehr viel ändern. Denn die Position der Buchstaben und auch der Tasten steht fest, sodass man maximal am Radius des Kreises etwas anpassen könnte.

» Gboard & Gemini: Neue KI-Funktion lässt euch Texte umformulieren – länger, kürzer, freundlicher, Emojify, …

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!