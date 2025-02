Android: Tastatur-App Gboard knackt magische Marke von zehn Milliarden Installationen im Google Play Store

Googles Tastatur-App Gboard erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und dürfte von vielen Nutzern als Standardanwendung für die Texteingabe verwendet werden. Unter anderem deswegen kann die App jetzt eine magische Marke knacken, die unter Android aus nachvollziehbaren Gründen noch sehr exklusiv ist: Die Android-App hat die Marke von zehn Milliarden Installationen im Google Play Store genommen.



Es ist nicht vielen Apps vergönnt, auf eine Installationsbasis von mehr als einer Milliarde Geräte zu kommen, denn nur die Apps einer Handvoll großer Marken konnten diesen Meilenstein bisher nehmen. Allein aufgrund der Vorinstallation auf allen Android-Smartphones sind viele Google-Apps darunter und jetzt nimmt eine weit verbreitete, aber nicht immer wahrgenommene, App einen weiteren Meilenstein: Die Tastatur-App Gboard bricht die Marke von zehn Milliarden Installationen.

Zehn Milliarden Installationen bedeutet, dass die App auf dieser Anzahl an aktiven Geräten installiert ist. Es ist weder die Anzahl der Downloads noch die Anzahl der Nutzer (was mit Blick auf die Weltpopulation auch schwer werden dürfte). Habt ihr ein zweites Handy, nutzt ein Tablet oder ein anderes Android-Gerät mit installierter Gboard-App, könnt ihr daher mehrfach in der Statistik auftauchen. Und dank Vorinstallation werden dann solche Dimensionen erreicht.

Dennoch dürfte Gboard wohl zu den beliebtesten Tastatur-Apps gehören, denn Google hat die App nicht nur vorinstalliert und ruht sich auf diesem „Erfolg“ aus, sondern entwickelt die App immer wieder mit neuen Funktionen weiter. Zuletzt wenig überraschend auch mit einer starken Gemini-Integration – weitere Schritte in diese Richtung sind zu erwarten. Allerdings ist es wohl auch so, dass viele Nutzer gar nicht wissen dürften, welche Tastatur-App sie eigentlich verwenden.

Google feiert selbst solche Erfolge nicht, dennoch erwarten wir für dieses Jahr größere Schritte in der Gboard-Entwicklung, wobei die Künstliche Intelligenz als Schreibhilfe eine wichtige Rolle spielen kann.

