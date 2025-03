Gemini Live: Neuer visueller Assistent ist auf dem Weg – Project Astra Smart Glasses kommt ins Gemini-Team

Google arbeitet seit langer Zeit am Project Astra, das es sich zum Ziel gesetzt hat, einen universellen visuellen Assistenten zu entwickeln – allen voran für die Nutzung auf den künftigen Smart Glasses. Jetzt hat man einen interessanten Schritt verkündet, der aufgrund der engen Verzahnung aber zu erwarten war: Das Team von Project Astra wandert unter das Dach von Gemini und soll dort an den Live-Funktionalitäten arbeiten.



Erst vor wenigen Tagen hat Google das neue visuelle Gemini Live angekündigt, das es den Nutzern ermöglichen wird, Videos während einer Konversation hochzuladen oder das Smartphone-Display für die Konversation mit dem KI-ChatBot freizugeben. Das sind erste Schritte in Richtung des visuellen KI-Agenten auf den Smart Glasses, für die wir in den nächsten Wochen große Ankündigungen erwarten. Die visuelle Komponente ist ein Teil von Gemini, wurde aber unter dem Dach von Google Deepmind im Astra-Team entwickelt.

Schon in den letzten Monaten soll das Astra-Team sehr eng mit Googles Gemini-Team zusammengearbeitet haben und jetzt gibt es eine interne Umstrukturierung, die diese beiden Bereiche unter ein Dach bringt. Damit wird erneut unterstrichen, dass Gemini auf den smarten Brillen und für die Entwicklung eines universellen und medialen Assistenten eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Durch die Fusion der Teams soll die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden.

Gemini wird die visuelle Komponente damit in Zukunft weiter ausbauen, was ebenfalls keine große Überraschung ist. Denn man wird beim nächsten Smart Glasses-Anlauf nichts dem Zufall überlassen wollen und den Nutzern auch an anderer Stelle im Alltag noch mehr als zuvor behilflich sein wollen. In den letzten Tagen gab es rund um Gemini Live einige größere Schritte, über die ihr euch in den folgenden Artikeln informieren könnt.

