Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – Leak zeigt neue Farbe, flache Kamera und alle Details

Google wird schon in wenigen Tagen das neue Pixel 9a vorstellen, das sich in den letzten Wochen häufiger bei den Leakern gezeigt hat und jetzt noch einmal mit einer umfangreichen Galerie auf sich aufmerksam macht. Ein prominenter Leaker ist jetzt an die offiziellen Produktfotos und Lifestyle-Fotos bekommen, die das Smartphone im Einsatz zeigen und uns noch einmal einen ganz anderen Eindruck vom kommenden Budget-Ableger vermitteln.



Viele Nutzer dürften mittlerweile gespannt auf die Präsentation des Pixel 9a warten, denn ein günstigerer Budget-Ableger der erfolgreichen Pixel 9-Smartphones weckt natürlich Begehrlichkeiten. In den letzten Wochen ist das neue Smartphone mehrfach geleakt und hat uns schrittweise alle technischen Daten verraten, einige Renderbilder von sich gezeigt, es gab erste Hands-on-Videos, Informationen zum Verkaufspreis und Start sowie viele weitere Details. Hier gibt es alle Infos zum Google Pixel 9a.

Jetzt gibt es erneut Material für die gespannten Nutzer, denn der Leaker Evan Blass ist offenbar an das vollständige Marketingmaterial für das Smartphone gelangt und hat dieses natürlich veröffentlicht. Interessant sind vor allem die neuen Detailbilder, die uns das Smartphone in allen vier verfügbaren Farben zeigt und dabei den Fokus auf den deutlich verkleinerten Kamerabereich legt. Denn bekanntlich verabschiedet sich Google von der Kameraleiste und kann die beiden Kamerasensoren so kompakt unterbringen, dass die Erhebung kaum noch der Rede wert ist. Ihr seht es in den unten eingebundenen Detailbildern.

Zusätzlich gibt es eine Reihe von sogenannten Lifestyle-Bildern, die das Smartphone bei der täglichen Nutzung zeigen. Bei diesen geht es eher darum, das Gesamtdesign herauszustellen und weniger um die einzelnen Details des Geräts. Wie sich zeigt, konzentriert sich das Marketing vollständig auf die neue Farbvariante Iris, ein heller Violett-Ton, der sicherlich seine Fans finden wird. Wem pink zu pink ist und schwarz und weiß zu langweilig, der könnte zu diesem Farbton greifen.

































Alle technischen Informationen zum Pixel 9a

Pixel 9a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

Display: 6,3 Zoll @ 120 Hertz

SoC: Tensor G4

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB / 256 GB

Akku: 5.100 mAh

Aufladen: 23 Watt mit Kabel, 7,5 Watt kabellos

Kameras: 48 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Meagpixel

Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9mm | Kameraleiste 9,4mm

Gewicht: 185,9 Gramm

Farben: Obsidian, Porzellan, Iris und Pfingstrose (128 GB) / Obsidian, Iris (256 GB) ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Weiteres: IP68 Wasser/Staubdicht, DisplayPort 1.4a mit bis zu 4K, physische SIM

Verkaufsstart: 26. März 2025, Vorbestellung ab 19. März 2025

Preis: 499 Euro (128 GB) / 599 Euro (256 GB)

Wir erwarten die Präsentation des Smartphones schon für den 19. März, also in weniger als zwei Wochen. Oben findet ihr noch einmal alle bisher bekannten technischen Eckdaten, die längst in Stein gemeißelt sind und als gegeben angenommen werden können. Eine Übersicht über alle weiteren Informationen zum Smartphone findet in diesem Artikel.

