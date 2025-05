Hey Google? Nutzer sollen den Google Assistant schnell vergessen – wird von Gemini vollständig pulverisiert

Bei Google dreht sich seit längerer Zeit vieles um das KI-Modell Gemini, dessen gleichnamiger ChatBot im Laufe der nächsten Monate auf vielen weiteren Android-Plattformen starten soll. Gemini soll den Nutzern im Auto, auf Smart TVs und auch auf der Smartwatch zur Verfügung stehen, wobei stets von einer völlig neuen Sprachassistenz die Rede ist. Bei allen Ankündigungen fällt auf, dass der bestehende Google Assistant gar nicht mehr erwähnt wird und wohl schnell vergessen werden soll.



Dass die Geschichte des Google Assistant in diesem Jahr enden wird, ist schon seit längerer Zeit bekannt. Schon vor Monaten wurde damit begonnen, viele Google Assistant-Funktionen einzustellen bzw. auf Smartphones schon zu Gemini zu übertragen. Im Laufe der nächsten Monate wird sich das deutlich beschleunigen, denn bis zum Ende des Jahres soll Gemini auf allen Plattformen zur Verfügung stehen. Dass Gemini den bereits bestehenden Assistant ersetzt, wird in all den Ankündigungen allerdings vollständig unter den Tisch fallen gelassen.

Bei Googles Marketing kommt die Bezeichnung „Google Assistant“ nicht mehr vor, das ist spätestens in dieser Woche deutlich geworden. Man könnte auch sagen „Assistant, wer?“, denn stets wird Gemini als neuer Sprachassistent beworben und für Außenstehende so dargestellt, als wenn das etwas völlig Neues auf den jeweiligen Plattformen wäre. Dass man keine Werbung mehr für den Assistant macht oder diesem gar Updates verpasst, ist absolut nachvollziehbar, doch dieses Totschweigen ist oftmals eine ganz spezielle Google-Disziplin, die jetzt erneut angewendet wird.

Dass man den Assistant so schnell wie möglich aus den Köpfen der Nutzer streichen will, zeigen schon die Übergänge vor dem Rollout – etwa das Ersetzen des Assistant-Icons durch das Gemini-Icon, das Entfernen des Assistant-Mikrofons sowie die bereits mit weitem Vorlauf erfolgten Ankündigungen der Gemini-Neustarts. Offenbar will man auch dieses Kapitel sehr unrühmlich zu Ende bringen, obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund gibt. Natürlich ist der Assistant komplett überholt worden, aber in seiner Hochphase war es sicherlich der stärkste Sprachassistent und musste sich weder vor Siri noch Alexa verstecken.

Selbst das magische Keyword „Hey Google“ soll durch „Hey Gemini“ ergänzt werden und die Nutzer vielleicht zum Umsteigen motivieren, sodass alle Spuren der Vergangenheit verwischt werden. Übrig bleiben die Assistant-Logos auf Smart Speakern, auf Google TV-Fernbedienungen und auf einigen Chromebooks. Wer hätte das vor einigen Jahren gedacht, als der Google Assistant unumgänglich war? Aufgrund der Gemini-Nachfolge werden nur die wenigsten den Assistant vermissen, aber etwas respektvoller (wenn man bei einem Software-Produkt davon reden kann) könnte man bei Google schon mit dessen Vermächtnis umgehen.

» Gemini startet auf allen Plattformen: Google bringt KI zu Android Auto, WearOS und Google TV (Videos)

Letzte Aktualisierung am 2025-05-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.